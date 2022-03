Les locaux du nouveau programme de pharmacie du Collège d’Alma inaugurés

Les étudiants du Collège d'Alma inscrits en Techniques de pharmacie seront non seulement les premiers de la région à suivre cette formation, mais ils pourront le faire dans des locaux complètement neufs et adaptés aux réalités du marché.

Le lancement du nouveau programme en Techniques de pharmacie a été souligné en grand jeudi.

L'ensemble du projet a nécessité un investissement de 2,2 millions de dollars.

L'établissement a aménagé des locaux modernes en phase avec les attentes du milieu et celles des étudiants.

Dans le second local aménagé au Collège d'Alma, les étudiants pourront mettre en pratique les méthodes de travail liées au contexte hospitalier. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Plusieurs des étudiants de la première cohorte ont complété un diplôme d'études professionnelles (DEP) en Assistance technique en pharmacie au Centre de formation professionnelle (CFP) Alma, avant d'entamer la technique.

Je voulais de quoi de plus, je ne savais pas quoi. Là, finalement est sortie la technique en pharmacie et je me suis dit : "Je vais me lancer là-dedans et je vais voir qu'est-ce que ça va donner". Je suis vraiment bien ici , a exprimé Camille Boily, étudiante au Collège d’Alma.

De vrais médicaments seront utilisés dans le cadre de la formation. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

On est arrivé avec un programme qui est exigeant, qui est stimulant, qui est à notre image, je pense, au niveau régional , a indiqué lors de la conférence de presse Yann Gaudreault, pharmacien propriétaire. Ce dernier a travaillé sur le programme en partenariat avec deux autres pharmaciens.

Plusieurs aspects à la formation

La biologie, la pharmacologie, la pharmacothérapie et les ressources humaines sont quelques-uns des thèmes abordés dans la formation.

Les techniciens vont apprendre à préparer, mais ils vont surtout valider le travail des assistants techniques en pharmacie , a souligné Sylvianne Gagnon, responsable à la coordination départementale au Collège d'Alma.

Le Collège d'Alma utilise une machine nommée SynMed pour préparer les piluliers. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Dès la deuxième et la troisième sessions, les futurs techniciens pourront oeuvrer dans une section dédiée à la pratique dans une pharmacie d'hôpital. Il y a notamment une salle blanche où sont préparés les médicaments, comme les solutions de chimiothérapie ou les antibiotiques intraveineux.

Une autre section a été aménagée pour ressembler à une pharmacie privée.

C'est assez spacieux, il y a beaucoup de stations de travail, pour pouvoir mimer soit une conversation avec un patient ou un assistant technique en pharmacie, un pharmacien ou même un technicien , a-t-elle poursuivi, lors de la visite offerte aux journalistes.

La responsable de la coordination départementale, Sylvianne Gagnon, est convaincue que les installations ont tout pour bien préparer les étudiants à leur future profession. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Près de 20 étudiants devraient compléter leur technique en 2024.

D’après un reportage de Laurie Gobeil