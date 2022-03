Crue des eaux : un début de printemps moins problématique en Abitibi-Témiscamingue

La sécurité publique de Rouyn-Noranda surveille de près le niveau des cours d'eau en ce début de printemps.

On a toujours un plan particulier d'intervention en cas de crue des eaux. On a toujours des équipements évalués et inventoriés, des sacs de sable, des pompes, on a des véhicules prêts à intervenir. Ça se passe toujours aux alentours d'avril et mai, lorsque le couvert de glace est parti , indique le directeur Luc Tremblay.

Cette année, le service n'a pas encore eu à intervenir pour un débordement puisque la fonte se fait très lentement.

Pour le moment il n'y a pas de débordement et on a la capacité de recevoir la fonte de neige. Ce qui est intéressant à voir c'est que malgré les températures en dessus de zéro le jour, la nuit ça tombe dans le négatif, ça permet un écoulement fluide , ajoute Luc Tremblay.

Il précise que certains secteurs sont tout de même sous surveillance.

On connaît bien la configuration de la ville de Rouyn-Noranda. Il y a toujours les mêmes secteurs à partir de la rivière kinojévis à Cléricy qui reçoit son eau de Preissac, toute cette eau la converge vers le sud et ça descend jusqu'à Bellecombe et le lac Kinojévis à Bellecombe est interrelié avec le lac Bruyère et le lac Beauchastel, le lac Montbeillard et le lac Provancher. Ces secteurs on surveille toujours le niveau d'eau qui peut augmenter et gonfler dépendamment des températures et des précipitations, et le secteur du lac Opasatica aussi qui gonfle un petit peu qui coule vers la rivière Solitaire, il y a toujours ce secteur-là à surveiller , mentionne le responsable.

Le lac Beauchastel fait partie des plans d'eau surveillés de près par la sécurité civile. (archives) Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Luc Tremblay ajoute que ses équipes sont prêtes à intervenir en cas de débordements.

Notre-Dame-du-Nord qui a enregistré une crue importante en 2019, le niveau du lac Témiscamingue est de plus de trois mètres plus bas que le seuil d'exploitation normal, ce qui laisse croire à un printemps plutôt tranquille selon le maire Nico Gervais qui suit également la situation de près.

La Ville de Val-d'Or indique pour sa part que la situation n’est pas critique pour le moment.

L’eau semble généralement bien s’écouler dans le réseau pluvial urbain et les ponceaux en milieux ruraux. Nous nous assurons de bien entretenir ceux-ci et d’intervenir au besoin. Nous surveillons la situation de près , fait savoir la Ville.

Hydro-Québec demeure aussi à l'affût

De son côté, Hydro-Québec s'assure d'abaisser le niveau d'eau de ses réservoirs en hiver pour pouvoir recevoir 40 % de l'eau au printemps et éviter les crues.

En même temps, elle doit rester vigilante et surveiller la situation pendant les prochaines semaines.

Au printemps on surveille trois éléments : le couvert de neige et la en eau qu'il y a dedans, la vitesse à laquelle ce couvert de neige va fondre et les précipitations qui vont survenir au même moment [...] Cette année ce qu'on voit, c'est qu'au cours des deux prochaines semaines on n'en voit pas de système dépressionnaire majeur qui pourrait nous laisser des quantités de pluies torrentielles, deuxièmement du côté du sud du Québec et jusqu'au milieu du bassin versant, on a un réchauffement des températures avec des journées au-dessus de zéro et des nuits un peu en bas de zéro, c'est de très bonnes nouvelles , souligne le porte-parole Francis Labbé.

Le porte-parole d'Hydro-Québec, Francis Labbé. Photo : Radio-Canada

Hydro-Québec rappelle que tous les plans d'eau de la région ne sont pas sous sa responsabilité.

La société d’État invite par ailleurs les citoyens à participer à des webinaires sur la gestion des ouvrages hydrographiques.

Elle a aussi décidé de rendre publiques ses données sur la gestion des débits et les niveaux des bassins des réservoirs pour voir en temps réel l'évolution de la crue printanière.

Le ministère des Transports ne signale aucun débordement sur les routes sous sa responsabilité, mais assure que ses équipes continuent de surveiller le réseau.