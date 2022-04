Emerson : un îlot qui résiste au milieu de la « mer Rouge »

On fait aussi de l’information en format collation.

Plusieurs routes étaient impraticables durant l'inondation de 1997. Photo : Province du Manitoba

Des images impressionnantes

Une mer rouge. C’est le nom donné par les médias à cette immense masse d’eau de 2000 kilomètres carrés qui a envahi les terres. Après des semaines de prévisions inquiétantes, la province annonce que l’autoroute 75 sera fermée ainsi que la route 101 vers Dominion city. La Gendarmerie royale du Canada, qui a alors trois détachements dans la région sud, doit se réorganiser pour patrouiller en utilisant entre autres des bateaux.

L'ancien sergent responsable du détachement d’Emerson John Fleming raconte ses souvenirs de l'inondation du siècle. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Les images des inondations à Grand Forks font la manchette tous les jours.

John Fleming était responsable du poste d’Emerson. Son équipe passe de 6 à 24 employés durant l'inondation, coordonnant les évacuations et assurant la protection du village.

« Deux agents de la Gendarmerie royale du Canada GRC assuraient une patrouille 24 heures sur 24 pour protéger les résidences. Je leur ai demandé d’installer des poteaux de métal dans les fossés pour que l’armée puisse trouver la route. » — Une citation de John Fleming, ancien sergent responsable du détachement d’Emerson de la GRC

Une communauté entourée d'une digue

La communauté est protégée par une digue circulaire de plus de 9 kilomètres. Au fur et à mesure que l’eau avance, cette digue n’est plus suffisante pour assurer la protection de la ville.

La digue est renforcée par des contreplaqués et des sacs de sable. Une centaine de membres des Forces canadiennes, venus principalement de l’Alberta, viennent apporter leur aide. Ils logent à Ridgeville, dont la rue principale est aussi haute que le plus grand élévateur à grains d’Emerson.

L'ordre d'évacuer est donné, mais 52 personnes restent sur place. Selon le protocole, le personnel d’urgence doit vivre et dormir à l'étage des bâtiments.

Si la digue avait cédé, l’eau aurait été par-dessus ma tête. Je mesure 6 pieds , indique John Fleming.

Tous les jours et toutes les heures, les pompiers parcourent les 9 km de la digue pour repérer les fuites et les faire colmater.

Un hélicoptère apporte des matériaux, des vivres et des journaux presque quotidiennement. À plusieurs reprises, des bateaux veulent atteindre l’île d’Emerson et des journalistes tentent d'infiltrer le périmètre de sécurité, sans jamais réussir.

Les résidents ont pu rentrer à la maison le 14 mai 1997. Leur communauté venait de passer à l’histoire.