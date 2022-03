Arcade Fire met la table pour son 6e album avec Lightning I, II

Le groupe montréalais Arcade Fire a lancé jeudi un premier extrait en prévision de WE, son sixième opus très attendu qui sortira le 6 mai 2022. Le titre The Lightning I, II est accompagné d’un vidéoclip tourné en Louisiane et réalisé par Emily Kai Bock.

Cinq ans après l’album Everything Now, Arcade Fire annonce son retour avec un nouveau titre en deux parties qui dépasse la barre des six minutes. The Lightning I, II débute avec une balade contemplative, qui colle bien aux images de la petite ville de Thibodaux, en Louisiane, où se produit le groupe dans le vidéoclip.

À mi-parcours, le tempo de la chanson s’accélère d’un cran et le groupe retombe dans les envolées musicales qui ont fait sa marque, alors qu’à l’écran le chanteur Win Butler se promène en pleine tempête, tornades à l’horizon.

Cette dualité est centrale au nouvel album d’Arcade Fire, qui représente selon Win Butler le plus long moment que nous ayons jamais passé à écrire, sans interruption, depuis toujours .

Un album en deux temps

Les sept chansons sont en effet divisées en deux faces distinctes, la face "I" [je] canalisant la peur et la solitude de l'isolement, et la face "WE" [nous] exprimant la joie et le pouvoir de la reconnexion , explique-t-on dans un communiqué.

Produit par Nigel Godrich, Win Butler et Régine Chassagne, WE a été enregistré aux quatre coins des États-Unis – en Nouvelle-Orléans, à El Paso au Texas et à Mount Desert Island, dans le Maine.

Le groupe explique que ce nouvel opus parle du besoin de reconnexion avec les gens que l’on aime après une période d’éloignement, avec des titres comme Age of Anxiety I et Age of Anxiety II (Rabbit Hole), qui semblent aussi faire référence à mots à peine voilés à notre époque prise entre une guerre et une pandémie.