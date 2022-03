COVID-19 : 28 décès supplémentaires et 832 nouveaux cas recensés en Saskatchewan

Dans son bilan hebdomadaire, la Saskatchewan rapporte 28 décès supplémentaires et 832 nouveaux cas de la COVID-19 sur son territoire.

Vingt-deux des décès recensés dans ce rapport sont survenus entre le 6 et le 12 mars. Les six autres décès ont eu lieu entre le 6 février et le 5 mars.

Parmi les 28 personnes qui ont succombé à la COVID-19, 68 % avaient plus de 80 ans et plus de la moitié étaient des hommes.

Des 832 nouveaux cas de COVID-19 détectés par tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR entre le 6 et le 12 mars, 229 ont été enregistrés à Saskatoon et 137 à Regina.

La Saskatchewan enregistre également 299 hospitalisations liées à la COVID-19 entre le 9 et le 16 mars, soit 40 de moins que ce qui était recensé dans le rapport précédent.

Parmi les patients hospitalisés, 18 sont aux soins intensifs.

Au cours des six dernières semaines, 63 éclosions ont été déclarées dans des centres de soins de longue durée, 36 dans des maisons de santé, 23 dans des foyers collectifs et une seule dans un refuge.

64 % de ces éclosions sont toujours actives selon l’Autorité de la santé de la Saskatchewan.