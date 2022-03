Un patriarche va-t-en-guerre qui divise l’église orthodoxe

Sur les photos qu’on trouve de lui, le patriarche de Moscou ressemble un peu à l’idée qu’on se fait de Saint-Nicolas. Un sourire avenant, une longue barbe blanche. Il porte des robes brodées de fils d’or et des chapeaux pointus ornés d’images saintes. Mais ici s’arrête la comparaison, car Cyrille de Moscou, la plus haute autorité religieuse de Russie depuis 2009, n’a rien d’un personnage bon enfant.

En fait, sa sainteté , née Vladimir Mikhaïlovitch Goundiaïev à Leningrad, en 1946, est un va-t-en guerre enthousiaste, supporter indéfectible de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La victoire sera à nous, l’icône protégera l’armée russe et accélérera notre victoire , a-t-il déclaré lors d’un sermon à la fin février, bénissant ainsi une opération militaire visant à combattre les forces du mal.

Dans son homélie du 6 mars dernier, il en ajoutait une couche, qualifiant la bataille, de guerre sainte .

Le pourfendeur des mécréants

Combattre les forces du mal ? Une guerre sainte ? Depuis des années, le patriarche Kyrill propage le l’idée d’un Rousskii Mir, soit un univers orthodoxe et nationaliste tourné vers des valeurs traditionnelles , explique Lucian Turcescu, éminent professeur de théologie à l’Université Concordia depuis 2005 et spécialiste des liens entre politique et religion en Europe de l’Est.

Le patriarcat de Moscou oppose, à cette idée d’un Russie pure, la menace d’un Occident perverti, décadent, sans morale , précise le chercheur, installé au Canada depuis 1982. Cyrille en a particulièrement contre l’homosexualité et l’avortement.

Pour le patriarche, la guerre en Ukraine incombe aux Occidentaux qui veulent imposer ce genre de péchés au bon peuple russe, le souiller , raconte encore celui que nous avons joint par visioconférence à Bucarest, en Roumanie, son pays natal où il séjourne actuellement. Le professeur Turcescu est frappé par la tension qui règne actuellement autour de lui. La guerre, vue d’ici, n’a rien d’une réalité abstraite, comme au Canada. Il décrit la présence visible des soldats de l’OTAN, les avions militaires qui survolent le territoire.

La région est donc manifestement sur un pied d’alerte et, de façon plus personnelle, le théologien l’est aussi. Il fait partie d’un groupe de théologiens, de prêtres et de diacres orthodoxes ayant signé une condamnation théologique de l’idéologie fascisante promue par le patriarcat de Moscou. Publiée, le dimanche 13 mars, le nombre de signataires de ce manifeste religieux qualifiant, Kyrill, d’indigne de la religion orthodoxe, ne cesse d'augmenter.

C’est un manifeste historique de dénonciation de l’usage indigne du nom de Dieu résume le professeur Turcescu qui compare le manifeste à la déclaration de Barmen, un texte théologique contre le régime nazi, rédigé et publié par les protestants d’Allemagne, en 1934.

Vladimir Poutine, en compagnie du patriarche de l'Église orthodoxe russe Photo : Reuters / SPUTNIK

Comme butin de guerre : des fidèles

Pour saisir le goût du patriarche Kyrill pour la guerre, il faut remonter un peu dans le temps. En 2018, un schisme intervient au sein de l'Église orthodoxe en Ukraine. Une partie du clergé décide de faire reconnaître par le patriarcat de Constantinople (Istanbul), l'autorité théologique suprême dans le monde orthodoxe, une église ukrainienne orthodoxe indépendante du Patriarcat de Moscou explique le professeur Turcescu.

Cette division des fidèles ne fait pas l’affaire de Moscou qui perd, du coup, fidèles et influence. Selon l’idéologie de Kyrill, la capitale de l’Ukraine, Kiev est la ville sainte de l'Église orthodoxe et du Russki Mir ( monde russe). Moscou, n’en est que le siège politique , précise-t-il encore. Il faut donc comprendre que le patriarche voit dans cette guerre une occasion de récupérer ses billes ou ses ouailles.

Patriarche, contrebandier et ex-espion du KGB

Cyrille, bien que qualifié de sainteté par ses fidèles, n’a rien d’un enfant de cœur. Il ne l’a jamais reconnu publiquement, mais il a été un agent important des services secrets russes à l’époque de la guerre froide affirme le professeur Turcescu, qui croit que le patriarche et Vladimir Poutine se sont rencontrés alors qu’ils étaient tous les deux agents du KGB.

Le professeur de Concordia cite différentes sources universitaires et historiques pour appuyer cette information étonnante. En effet, Cyrille apparaissait sous le nom de code de Mikhaïlov dans les archives de l’ère soviétique qu’une Commission d'enquête parlementaire de la Douma avait pu consulter au début des années 1990.

Il était devenu espion notamment en sa qualité de représentant du patriarcat russe auprès du Conseil oecuménique des Eglises (COE) à Genève. Le prédécesseur de Cyrille, Alexis II était lui aussi un espion du KGB.

Mais ce n’est pas la seule originalité dans la feuille de route de l’homme d’église. Plusieurs enquêtes journalistiques du Novaïa Gazeta, journal indépendant russe, ont révélé l’implication de celui qu’on appelle aujourd’hui Cyrille, dans d’importants trafics illégaux d’alcool et de tabac. Ce trafic aurait rendu l’homme immensément riche.

Alors qu’il est archevêque, il devient président au Département des affaires étrangères du Patriarcat de Moscou et profite de la guerre en Irak, au début des années 2000, pour accroître, encore plus, son immense fortune. Le commerce des cigarettes en Irak, reconnue et soutenue par la Russie, avait été confié à l'Église russe, qui prélevait une dîme. En 2006, le Moscow Times estimait déjà sa fortune personnelle à 4 milliards de dollars !

La Russie est de loin le plus grand pays orthodoxe du monde avec plus de 100 millions de fidèles. Le patriarcat russe est aussi l’autorité de plusieurs églises orthodoxes ailleurs dans le monde. Or, de plus en plus d’évêques orthodoxes, en Ukraine ou ailleurs, raconte le professeur, Lucian Turcescu, refusent désormais de prier pour le primat de leur église.