Quelles solutions pour recruter plus de médecins dans le nord du Nouveau-Brunswick?

S’il est de plus en plus évident que le temps est venu d’agir pour attirer des médecins de famille dans le nord du Nouveau-Brunswick, les solutions qui existent sont imparfaites.

Le Réseau de santé Vitalité compte en ce moment 35 postes vacants en médecine familiale dans le nord de la province. Dans le Sud-Est, une région plus urbaine, on ne compte que deux postes vacants.

De juin à décembre 2021, le nombre de patients orphelins est passé de 34 961 à près de 50 000, un bond de 15 000 en seulement six mois.

Que faire pour recruter plus de médecins de famille en milieu rural?

Pourrait-on, par exemple, ne plus imposer aux médecins de travailler à temps partiel à l’hôpital en plus de leur pratique principale? Le chef du Parti vert de la province, David Coon, soutient cette idée.

Une telle répartition des tâches représente un blocage pour les nouveaux médecins , lance-t-il, ajoutant qu’elle rend plus difficile la conciliation travail-famille.

D’autres, au contraire, ne veulent pas voir cette option disparaître. C’est le cas de Claudia Martin, une étudiante en médecine qui envisage de retourner s’installer dans son coin de pays, à Edmundston, une fois ses études terminées.

Qu’est-ce qui pourrait attirer les gens à aller pratiquer en région rurale? C’est que la pratique est variée. Tu n’as pas nécessairement des semaines qui se ressemblent ou des journées qui se ressemblent , argue-t-elle.

Transférer la responsabilité du recrutement?

L’année dernière, la ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, s’est dit insatisfaite du travail de recrutement des réseaux de santé.

Elle avait même promis un effort plus soutenu, avec un investissement de 11,1 millions de dollars.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, avait annoncé en 2021 un investissement de 11,1 M$ pour rendre le recrutement des médecins plus efficace. Photo : CBC / Shane Magee

Mais depuis ce moment, le nombre de patients orphelins n’a pas cessé d’augmenter.

En fin de compte, on est en train de dire qu’un ne fait pas son travail, mais l’autre ne fait pas plus son travail , déplore Jean-Claude D’Amours, député libéral d’Edmundston-Madawaska-Centre et porte-parole de l'opposition en matière de santé.

Qu’en est-il des mesures incitatives? Au Nouveau-Brunswick, une prime de 80 000 $ est accordée aux médecins de famille qui travaillent à plus de 40 kilomètres des trois grands centres de la province, Fredericton, Moncton et Saint-Jean.

La province offre même une aide de 175 000 $ à ceux qui voudraient créer une pratique collaborative avec des infirmières praticiennes, par exemple.

Promouvoir la vie en milieu rural

La promotion de la vie en milieu rural est une partie de la solution, selon la ministre Shephard.

Personne ne peut promouvoir sa communauté aussi bien que les municipalités , a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à Fredericton, jeudi.

« C’est important que ce soit un effort de groupe, et nous voulons que les médecins sachent que le Nouveau-Brunswick est un endroit où il fait bon vivre. » — Une citation de Dorothy Shephard, ministre de la Santé

Sa stratégie de recrutement comprend donc plusieurs intervenants, dont les municipalités, la Société médicale du Nouveau-Brunswick et les réseaux de santé.

Si Dorothy Shephard décrit sa stratégie comme étant robuste , les résultats se font encore attendre.

D’après un reportage de Frédéric Cammarano