Le zoo de Toronto va vacciner des animaux contre la COVID-19

Un tigre s'approche de la clôture de son enclos, s'allonge et prête son flanc pour recevoir le vaccin contre la COVID : de nombreux animaux vont répéter cette scène tout au long de la campagne de vaccination que le zoo de Toronto amorcera au cours des prochaines semaines.

Une bonne moitié des animaux destinataires du vaccin ont ainsi été entraînés pour faciliter le travail des vétérinaires du zoo. C'est le cas de tous les grands félins et d'une bonne partie des grands primates .

Pour les animaux qui ne sont pas entraînés ou qui sont trop têtus [...] pour venir et recevoir leur vaccin, ils vont être attrapés pour être vaccinés. Et pour minimiser l’impact ou le stress associé à la vaccination, on va s’assurer qu’on regroupe ces procédures avec les examens annuels médicaux du printemps , explique la vétérinaire du zoo, Pauline Denatte.

Et même si les espèces sont très différentes, le vaccin restera le même pour tous.

« On ne peut pas faire un vaccin qui va être testé pour les hippopotames, pour les orignaux et pour les gorilles. Au niveau de l’efficacité, on sait que ça va varier selon les espèces et même selon les individus. » — Une citation de Pauline Delnatte, vétérinaire au zoo de Toronto

Les animaux et la COVID-19

La campagne de vaccination des animaux est rendue nécessaire par la vulnérabilité de plusieurs espèces d’animaux aux infections à la COVID-19, précise Pauline Delnatte.

Les tigres sont au nombre des espèces qui seront vaccinées à Toronto. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Les premiers cas rapportés concernaient des tigres et des lions du zoo du Bronx en avril 2020. Quelques grands primates, dont des gorilles, ont contracté le virus.

Au cours des six derniers mois, on a observé une multiplication des cas, qui vont d'animaux asymptomatiques à des animaux gravement malades ou qui n’ont pas survécu au virus , précise-t-elle.

Plusieurs zoos ont donc été touchés à travers le monde, comme le zoo pour enfants de Lincoln au Nebraska, qui a perdu trois léopards des neiges en novembre 2021 des suites de complications liées au coronavirus.

Certains groupes d’animaux sont plus à risque. On sait que les félins sont priorisés pour la vaccination, ainsi que certains mustélidés comme les furets.

Un vaccin américain

Le vaccin, développé par la société américaine Zoetis pour les élevages de visons, sera envoyé à Toronto dans les prochains jours.

Les premiers animaux de zoo ont été vaccinés aux États-Unis il y a neuf mois. La compagnie pharmaceutique envoie également des lots en Europe.

Comme on n'est pas les premiers et que certains zoos américains ont commencé à vacciner leurs animaux depuis juin 2021, on a un petit peu de retours sur ce qu’il se passe aux États-Unis , explique Pauline Delnatte.

« Ce qu’on sait pour l’instant c’est qu'il n'y a pas eu de réaction importante sur les animaux de zoos » — Une citation de Pauline Delnatte, vétérinaire au zoo de Toronto

Selon Amy Nailor, chargée des communications au zoo, seules certaines familles de mammifères seront vaccinées.

Cette campagne ne concerne pas les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les invertébrés. En revanche, les félins, les hippopotames, les cervidés, les mouffettes, les ours, les chauves-souris, les loutres, les ratons laveurs, les hyènes, les pandas roux, les castors et les furets seront vaccinés. Amy Nailor précise que la liste n'est pas encore finalisée.

En septembre 2021, le zoo d'Atlanta rapportait de 18 de ses 20 gorilles présentaient des symptômes apparentés à la COVID-19, des symptômes qualifiés de « légers à modérés ». Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Quant aux dosages à inoculer et aux variations selon les espèces, la vétérinaire indique que le zoo n’a pas de données spécifiques sur lesquelles s'appuyer.

« On se base beaucoup sur les discussions avec les autres vétérinaires de zoos en Amérique du Nord. Donc on a des forums pour essayer d’avoir la même approche et se dire : "OK, cet animal-là pèse moins de 1 kilo, peut être qu’on devrait donner une dose plus petite... celui-là est vraiment jeune, peut-être qu'on ne devrait pas le vacciner avant six mois." » — Une citation de Pauline Delnatte, vétérinaire au Zoo de Toronto

Concernant l’âge minimum pour vacciner les animaux, là encore il est impossible d'extrapoler en fonction des campagnes réalisées sur les humains. L'âge pour la vaccination diffère selon les espèces.

Un gorille de deux ans reste un bébé, tandis qu’un guépard de deux ans est un adulte. Ce n’est pas une question d'âge, mais une question de maturité et de système immunitaire , explique Pauline Delnatte.

Deux doses seront inoculées aux pensionnaires du zoo, à deux ou trois semaines d'intervalle.

Des employés qui ont hâte de se rapprocher des animaux

Nigel Parr, un membre du personnel qui travaille auprès des tigres depuis quatre ans, a hâte que la campagne de vaccination débute. Ça va être un gros soulagement pour nous. On essaie de maintenir une distance. Donc j’ai hâte d’avoir plus d'interactions avec les animaux , explique-t-il. Ça va nous permettre de travailler comme avant, parce qu’on a dû modifier notre approche avec les animaux , ajoute-t-il.

En effet, depuis le début de la pandémie, les membres du personnel passent moins de temps en proximité avec ces derniers. Les procédures diffèrent beaucoup.

Ainsi, la naissance d’un petit tigre au début de la pandémie a fait l’objet de grandes précautions. Le personnel qui a alors été en contact avec le tigreau était entièrement vêtu d’équipement de protection, en raison du système immunitaire très faible qu'ont les animaux à la naissance.

Le zoo n’a pas encore arrêté de dates pour les injections, mais devrait recevoir les vaccins d’ici la fin du mois de mars.