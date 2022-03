Après 125 ans de domination sur les Prairies canadiennes, l’élévateur à grains de l'entreprise Lake of the Woods Milling Company, considéré comme le plus ancien au Canada, est sur le point de disparaître du paysage, victime du temps et d’un manque d’entretien.

Construit en 1897, ce monument a surplombé le hameau de Elva, situé dans le sud-ouest du Manitoba, pendant des générations. Avec son compère plus récent, celui de la United Grain Growers construit aux alentours de 1915 à quelques mètres seulement, il a enduré la poussière, le froid, la neige, la pluie et le vent incessant qui balaie la plaine.

Les deux rois des Prairies sont sur le point d’être démantelés clou par clou, planche par planche, au cours des prochains mois. Toute trace de ces deux bâtiments agricoles devrait avoir disparu d’ici la fin de l’été au plus tard.

Les élévateurs sont situés le long d'une voie de chemin de fer, autrefois utilisée pour récupérer les récoltes des fermiers du coin entreposées dans les deux structures. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

C’est triste de voir ces symboles des Prairies tomber les uns après les autres, affirme le président de la Société historique du Manitoba, Gordon Goldsborough. Je réalise qu’on ne peut les garder que s’ils servent à quelque chose. Avoir ces bâtisses debout, qui ne servent pas et sont en train de pourrir, ça ne sert à personne , ajoute-t-il, pragmatique.

Vendus en décembre

Les deux élévateurs d’Elva sont négligés depuis des décennies. Celui de Lake of the Woods, par exemple, a été fermé en 1968, selon la Société historique du Manitoba.

En décembre, lors d’une entrevue avec la mairesse de la municipalité de Two Borders, où se situe Elva, Radio-Canada avait appris qu’ils étaient sur le point d’être vendus après avoir été confisqués pour des raisons fiscales. La famille ne vit plus dans le pays , expliquait alors Debbie McMechan.

Finalement, c’est Troy Angus, qui est propriétaire de l’entreprise The Den Authentic Barnwood, qui les a rachetés le 7 décembre. Son but est de sauver et réutiliser le plus possible les matériaux qui composent les élévateurs.

Les lettres Lake of the Woods sont encore visibles. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Pour ce faire, son équipe et lui vont démanteler les deux géants pièce par pièce. Ce travail s’étale sur cinq phases qu’il détaille dans une vidéo sur YouTube  (Nouvelle fenêtre) (en anglais). Il a commencé en janvier par le retrait des plaques de tôle qui protégeaient l’extérieur des élévateurs.

C’est vraiment pas quelque chose d’ordinaire. On apprend au jour le jour, il n’y a pas de guide à suivre , explique celui qui habite à Pierson, l’un des principaux villages du secteur, situé à une quinzaine de kilomètres d’Elva.

« La première fois qu’on a essayé de démanteler un élévateur à grains, c’était l’an dernier dans le sud-est de la Saskatchewan. On voulait voir si c’était faisable. » — Une citation de Troy Angus, propriétaire de l’entreprise The Den Authentic Barnwood

Des lettres formées à l'aide de clous dans l'un des murs intérieurs de l'élévateur à grains d'Elva, dans le sud-ouest du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Un travail colossal, une nostalgie intacte

En réalité, l’entreprise dans laquelle il s’est lancé représente un travail colossal. Un élévateur à grains en bois contient, par exemple, jusqu’à 92 tonnes de clous. Quand l’un de ces géants tombe, c’est une montagne de bois qu'il reste, décrit Troy Angus. Or, la plupart des matériaux finissent habituellement au dépotoir. Néanmoins, dans ce cas, il estime que 75 % des matériaux des bâtisses sont récupérables.

Mais démanteler ces deux monuments d’Elva revêt aussi un caractère nostalgique pour l’homme qui a vécu une grande partie de sa vie dans la région. J’apprécie ces bâtiments de plus en plus chaque jour. Et plein de gens partagent leurs histoires, le fait d’avoir grandi près de ces élévateurs, ou d’autres , dit-il.

« C'est tout simplement incroyable, le lien qui existe avec ces élévateurs à travers le Canada. Il y a un lien émotionnel et un lien historique. » — Une citation de Troy Angus, propriétaire de l’entreprise The Den Authentic Barnwood

Des trous dans la toiture de l'élévateur à grains d'Elva, dans le sud-ouest du Manitoba, ont fait en sorte que l'eau de pluie et la neige se sont infiltrées dans la structure. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Les élévateurs à grains n’ont pas disparu du Manitoba et ils continuent de jouer un rôle économique important pour l’agriculture canadienne dans les Prairies.

Mais cette mélancolie s’explique notamment parce que les nouvelles structures, qui ont pris peu à peu la place de celles en bois, sont beaucoup plus hautes et, construites en béton, elles sont aussi moins sujettes aux incendies, aux intempéries et aux rongeurs. Leur forme a changé : elles ressemblent plus à de grandes tours rondes qu’à la silhouette originelle et classique des premiers élévateurs, qui peuple encore l’imaginaire canadien.

Ce sont les greniers [du pays] et ils avaient un rôle majeur à une époque. C’est toujours le cas, mais plus autant pour ceux en bois , ajoute Troy Angus.

Une fois les élévateurs d’Elva disparus, ce sera un autre élévateur du Manitoba qui prendra la couronne du plus vieux au Canada. Construit en 1901, le silo d’Austin trône maintenant au Musée de l’agriculture du Manitoba, situé dans le même village. Et parce qu’il fait partie d’un musée, il a plus de chances d’être préservé.

Avec des informations de Darren Bernhardt