Claude Giroux raconté par ses proches

Le Franco-Ontarien est devenu le deuxième joueur après Bobby Clarke à disputer 1000 rencontres dans l’uniforme des Flyers de Philadelphie. Ses proches l'ont félicité dans un vidéo publié par la franchise et titré : On n'arrive pas à 1000 matchs sans l'amour et le soutien de sa famille et de ses amis.

Parmi les nombreuses festivités organisées jeudi soir au Wells Fargo Center, les spectateurs étaient invités à manger le plat favori de Claude, des grilled cheese.

Une tradition qui remonte à très loin aux dires de son cousin, Marc-Alain Bégin.

On allait souvent dîner chez notre grand-mère pendant l’école. Elle nous faisait toujours chacun un grilled cheese avec du jambon.

La tradition s’est poursuivie dans la Ligue de hockey junior du Québec ( LHJMQ) avec les Olympiques de Gatineau. Il restait chez ma sœur et elle lui faisait toujours des grilled cheese la journée d’un match.

À Gatineau, Claude retrouve son ami d'enfance dans la LHJMQ, Bryan Wilson à qui il avait déjà enseigné sa recette, tranquillement pour ne pas les brûler et tremper dans le ketchup.

« Je me souviens qu’on jouait pour Gatineau à Rouyn-Noranda et notre repas au motel: des grilled cheese. Claude et moi, on a demandé du ketchup avec notre grilled cheese et nos coéquipiers nous regardaient bizarrement. » — Une citation de Bryan Wilson, ami d'enfance de Claude Giroux

Trois gars de Hearst avec les Olympiques de Gatineau

Au printemps 2005, l’ami d’enfance de Claude, Bryan Wilson, s’incline en première ronde éliminatoire avec les Olympiques de Gatineau dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ .

L’heure est à la reconstruction pour l’entraîneur Benoît Groulx. Il cherche un joueur de concession.

On lui parle d’un attaquant de 16 ans qui revient d’une mononucléose après avoir été ignoré par toutes les équipes de la Ligue junior de l’Ontario (OJHL). Il se nomme Claude Giroux et évolue chez les Grads de Cumberland.

« [Benoit Groulx] n’était pas certain vu que [Claude Giroux] était petit et qu’il n’avait pas le meilleur coup de patin. Moi, je lui ai dit qu’il avait une vision et des mains extraordinaires et qu’il avait le potentiel de faire 100 points à 19-20 ans. Je l’avais vendu au boutte. » — Une citation de Bryan Wilson, ami d'enfance de Claude Giroux

Le plaidoyer de Bryan Wilson pour son ami d’enfance aura porté ses fruits : Claude Giroux a marqué 103 points avec les Olympiques à 17 ans.

Claude Giroux (en rouge) et Bryan Wilson (short et chemise verts) après avoir remporté le championnat provincial pee-wee A. Photo : Avec la permission de Bryan Wilson

Au cours de l’année, Benoît Groulx voulait savoir si je connaissais d’autres gars qui pourraient aider les Olympiques. J’avais parlé de Michel Champagne, qui jouait à Iroquois Falls. Il jouait Junior A pour les Eskimos. Finalement, ils lui ont donné un essai et il a fini l’année à Gatineau. On était trois gars de Hearst sur l’équipe.

L'Ligue junior de hockey de l'Ontario OJHL était un peu furieuse d’avoir échappé un si bon joueur sur son territoire. L’année suivante, un règlement est instauré pour empêcher que les joueurs ontariens se retrouvent dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ .

Roger Sigouin, maire de Hearst, est allé rencontrer Bryan Wilson, Claude Giroux et Bryan Wilson à Gatineau en 2006. En échange de ce chandail autographié, le maire de Hearst leur a donné des chandails à l'effigie de Hearst. Photo : Avec la permission de Roger Sigouin

Maintenant à 17 ans, tous les joueurs doivent passer à travers un ballottage et si le joueur en question n’est pas réclamé par les équipes de la Ligue de hockey de l'Ontario OHL , il peut aller dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ . Avant, à 17 ans, si tu n’étais pas repêché, tu pouvais aller où tu voulais aller.

Bryan Wilson croit que l’impact de Claude aura permis à l'Ligue de hockey de l'Ontario OHL d'ouvrir les yeux et d’ainsi découvrir une pépinière de talents à Hearst.

Marc-Alain Bégin, Jonathon Aubertin, Joël Vienneau et Jean-François Sylvestre entendront leurs noms dans les repêchages suivants de la ligue ontarienne.

Un appel de Claude pour motiver les joueurs des Lumberjacks

Claude Giroux est l’ambassadeur de l’équipe junior A. Il arrive occasionnellement qu’il décroche le téléphone pour motiver l’équipe dirigée par son cousin Marc-Alain Bégin.

Claude Giroux est l'ambassadeur de l'équipe Junior A de sa ville natale, les Lumberjacks de Hearst. Le logo est une sorte d'hommage, avec la grosse barbe rousse, sa fondation tatouée sur le bras du bûcheron et les couleurs des Flyers de Philadelphie. Photo : Facebook: Hearst Lumberjacks

En 2019, les Lumberjacks remportent le championnat avec une certaine passe sur la palette de Claude Giroux.

« Je lui parlais souvent. Jake Desando, le meilleur joueur de l’équipe, revenait d’une suspension et il n’avait pas confiance en ses moyens. Claude m’a dit : ''Donne-moi son numéro de téléphone. Je vais l’appeler.'' » — Une citation de Marc-Alain Bégin, entraîneur des Lumberjacks de Hearst et cousin de Claude Giroux

Marc-Alain Bégin est l'entraîneur des Lumberjacks de Hearst qui évoluent sur la patinoire Claude Giroux. Photo : Avec la permission de Marc-Alain Bégin

Jake Desandon croyait bien qu’un joueur de l’équipe lui jouait un tour, mais c’était bel et bien Claude Giroux. Un appel qui le voue à connaître un match d’un but et deux passes le lendemain.

Un athlète, point final

Pour l’entourage de Claude Giroux, le voir franchir la marque des 1000 rencontres dans la LNH n’a rien d’étonnant.

Il a toujours été le meilleur dans tout ce qu’il faisait et ç’a toujours été frustrant pour tout le monde , raconte son amie Dominik Migneault.

Claude Giroux salue la foule après avoir joué son 1000e match dans la LNH, jeudi le 17 mars 2022. (AP Photo/Matt Slocum) Photo : Associated Press / Matt Slocum

« Peu importe le sport, qu’on joue aux quilles, un match d’échec ou qu’on joue de la balle. Claude est toujours celui qui donne 150 % et qui encourage l’équipe. » — Une citation de Dominik Migneault, amie d'enfance de Claude Giroux

Le mois dernier, Claude Giroux a remporté le titre de joueur par excellence au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey LNH .

Rester au sommet de son sport après 15 saisons est quelque chose qu’il a accompli en améliorant ses aptitudes dans d’autres sports.

Marc-Alain Bégin s'amuse avec son cousin sur les terrains de golf d'Ottawa. Photo : Avec la permission de Marc-Alain Bégin