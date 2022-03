La situation sanitaire s’améliore en Outaouais, mais pas le temps d’attente à l’urgence

Malgré la situation sanitaire qui s'améliore, le temps d'attente sur civière dans les urgences de l'Outaouais est toujours aussi long. On remarque même une légère augmentation du temps moyen d'attente sur civière entre février 2021 et février 2022.

En février dernier, la situation sanitaire était particulièrement grave. Les restaurants, les gyms, les cinémas et les salles de spectacle étaient fermés. Le couvre-feu était en vigueur. Dans les urgences, le temps d'attente moyen sur civière correspondait toutefois à 18,3 heures.

À pareille date cette année, il était de 18,9 heures. On remarque qu'environ 36 minutes se sont ajoutées à l'attente moyenne sur civière dans les urgences de l'Outaouais.

Nombre moyen d’heures d’attente en civière dans les hôpitaux de l'Outaouais Nombre moyen d’heures d’attente en civière dans les hôpitaux de l'Outaouais Urgences de la région de l'Outaouais 30 janvier au 26 février 2021 30 janvier au 26 février 2022 Gatineau 22,4 19,6 Hull 20,1 22,5 Papineau 15,5 22,7 Maniwaki 10,7 10,1 Wakefield 13,4 11,1 Pontiac 9,1 8,8 CLSC Petite-Nation 4,2 7,8 CLSC Fort-Coulonge 8,4 3,6 Attente moyenne 18,3 18,9

Le temps d'attente sur civière est la durée de séjour à l'urgence du triage au déplacement vers une chambre à l'étage, tous problèmes confondus.

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais indique que le couvre-feu a une part de responsabilité dans tout ça. En période de couvre-feu, l'achalandage aux urgences est moins important, explique-t-on.

« Notre couvre-feu, c'était fin décembre et janvier alors notre période où on a eu moins de visites, c'était janvier. » — Une citation de Marie-Hélène Folot, cheffe du département d'urgence au CISSS de l'Outaouais

En février, avec l'ouverture complète de l'urgence de Gatineau et le déconfinement, les gens sont revenus à l'urgence, mais on avait encore beaucoup d'hospitalisations COVID-19 et les hospitalisations COVID-19 sont plus longues que les hospitalisations normales, explique Marie-Hélène Folot, cheffe du département d'urgence au CISSS de l'Outaouais.

La cible provinciale est établie à 12 heures d'attente. Il s'agit d'un objectif qu'aimerait bien atteindre le CISSS de l'Outaouais.

On continue vraiment pour travailler à améliorer l'accessibilité et diminuer le nombre de temps que les gens doivent rester couchés sur civière à l'urgence , assure Marie-Ève Clouthier, la directrice des soins infirmiers du CISSS de l'Outaouais.

« Ce qu'on veut, c'est le patient au bon endroit [...] dans un contexte qui permet aussi d'assurer la fluidité à l'urgence et de ne pas avoir une clientèle à l'urgence qui ne doit pas y être. » — Une citation de Marie-Ève Clouthier, la directrice des soins infirmiers du CISSS de l'Outaouais

Pour y arriver, on compte notamment sur la réorientation des patients. Une mesure phare mise en place lors de la cinquième vague et qui a fait ses preuves.

Pour ce qui est de la prise en charge par un médecin, elle est immédiate ou peut prendre jusqu'à 2 h 15 dans la région, selon le niveau de gravité établi lors du triage.

Du travail à faire auprès des personnes âgées

Paul Brunet, le président du Conseil pour la protection des malades soutient qu'il y a du travail à faire auprès des personnes âgées qui constituent une part importante des visites aux urgences.

Il y 50 % des gens hospitalisés à l'hôpital qui sont des personnes âgées qui attendent pour un lit dans un Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD ou qui n'ont pas été soignées adéquatement chez eux , fait-il valoir.

Pour réduire le temps d'attente dans les urgences, tous estiment qu'il faut prioriser les soins en aval aux hospitalisations. Ainsi, l'Outaouais pourrait éventuellement se rapprocher de la cible provinciale.

Denis Marcheterre, président d'Action Santé Outaouais, se range du côté de l'impact de la pandémie. La cinquième vague a été assez forte merci , rappelle-t-il. Ça pourrait expliquer le manque de progression, de progrès.

Au-delà du fait que les gens se sentent plus à l'aise de se rendre à l'urgence, peut-être qu'il y a une façon de mieux gérer les ressources pis qu'on n'a pas pris le temps de penser à nos affaires comme il faut et c'est là que c'est inquiétant , nuance-t-il toutefois.

Avec les informations de Marielle Guimond