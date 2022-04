Inondation de 1997 : à Saint-Pierre-Jolys, un golf à reconstruire

Plusieurs inondations

Réal Curé raconte l'événement en détail. Il se souvient des dates, des gens qui étaient sur son chantier et de la météo. Il a été le propriétaire de ce golf pendant 10 ans; il y a vécu 9 inondations. Il a conservé des coupures de journaux et des photos de ces débordements.

La rivière aux Rats recouvre le terrain de golf en 1997. Photo : Réal Curé

Comme chaque printemps, en 1997, il surveillait de près la rivière aux Rats. Puis la météo a tourné.

« On était après golfer et on était au numéro 5. Et j'ai dit : j'aime pas ces nuages. À Saint-Malo, il est tombé 125 millimètres d'eau. Le lendemain, on était inondé, au mois de mai. » — Une citation de Réal Curé, ancien propriétaire du parcours de golf de la rivière aux Rats

Des bénévoles construisent une digue de sacs de sable pour protéger le golf de la rivière aux Rats. Photo : Réal Curé

Malgré la digue permanente aménagée 10 ans plus tôt par son père et en dépit de ses mesures de protection comme l'installation de digues de sacs de sable et de pompes, l'eau a envahi 11 des 18 trous. Un début de saison catastrophique pour celui qui venait, l'année précédente, d’agrandir pour ajouter 9 trous aux parcours original.

« Si j'avais un dollar pour chaque gallon que j'ai pompé, je serais riche. » — Une citation de Réal Curé, ancien propriétaire du parcours de golf de la rivière aux Rats

Après quatre semaines sous l’eau, Réal Curé s'est relevé les manches pour commencer un grand nettoyage. Des bénévoles du Conseil de développement économique du Manitoba et de la communauté sont venus l'aider à enlever les débris laissés par l’eau, à réensemencer les verts et à reconstruire le chemin détruit. Les travaux ont duré plusieurs semaines, et le golf n’a pu rouvrir qu’au mois d’août.

Le terrain de golf de Saint-Pierre-Jolys a survécu à plusieurs inondations. Photo : Réal Curé

Un automne doux

Il n’y avait toujours pas de neige quatre jours avant Noël. C’était la deuxième fois que cela se produisait dans l’histoire. Réal Curé a décidé de saisir l’occasion pour organiser un tournoi avec des descendants des familles qui avaient aussi eu un mois de décembre doux en 1939.

Un tournoi de golf avec des invités spéciaux a été organisé en décembre 1997 après l'inondation. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

L’événement a été un franc succès et a été couvert par des journaux locaux. Quelque temps plus tard, l'Association canadienne des surintendants de golf a rendu hommage à Réal Curé pour sa résilience, son leadership et la beauté de son nouveau terrain.

Un article sur la renaissance du golf est paru dans le magazine de l'Association canadienne des superintendants de Golf. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Depuis, Réal Curé a vendu son entreprise. Il est toujours impliqué dans le développement économique de la région et vit toujours à Saint-Pierre-Jolys. Chaque printemps, il regarde attentivement la rivière aux Rats. Il peut prédire son comportement presque au millimètre et à la seconde près.

Réal Curé Photo : Radio-Canada