Une interprète de Rimouski a traduit le discours de Volodymyr Zelensky aux Communes

La voix d'Aimée Lavoie est d'ailleurs celle qu'on entendait sur la chaîne RDI lors du discours du président.

C'était la première fois qu'un chef d'État s'adressait à la Chambre des Communes en mode virtuel. C'était une première allocution d'un chef d'État depuis le début de la pandémie. Donc, ça a fait beaucoup de premières fois mardi. C'était aussi la première fois que j'interprétais un chef d'État [qui parlait] depuis une zone de guerre, explique l'interprète.

Elle ajoute que la charge émotive est vraiment ce qui a représenté le plus grand défi pour elle dans cette affectation.

« C'est sûr que ça prend des nerfs d'acier. Surtout, étant donné l'émotion, toute la fébrilité qu'il y avait à la Chambre des Communes mardi. » — Une citation de Aimée Lavoie, interprète parlementaire

C'était quasi insoutenable, dit-elle. On se rappelle que l'interprétation, l'interprétariat, c'est un jeu d'équilibrisme. C'est un peu casse-cou dans le sens où il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas lorsqu'on interprète. On ne contrôle pas la qualité du son qui parvient à nos oreilles. On ne contrôle pas le débit de l'intervenant qu'on interprète, la densité des allocutions, la vitesse.

Aimée Lavoie soutient que l'interprétation représentait aussi un défi technologique, ce qui a, selon elle, ajouté à la puissance du moment.

« On ne contrôle pas la charge émotive de ce qui est livré. Donc, ça a été un très beau défi. Et, ça a été une occasion de me rappeler pourquoi j'aime faire ce travail. » — Une citation de Aimée Lavoie, interprète parlementaire

Il est à noter que, comme dans bien des cas et des interventions à interpréter, elle ne disposait pas du discours à l'avance. Ça fait partie du travail , précise-t-elle.

C'est sûr qu'on essaye de se préparer autant que possible. On se prépare psychologiquement. On lit tout sur le sujet. J'avais même écouté des discours de Zelensky en ukrainien pour voir comment il s'exprime. J'avais même écouté des interprètes l'interpréter. J'avais évidemment épluché tout ce qui est nouvelles. J'avais bien étudié la carte de l'Ukraine , explique Aimée Lavoie.

L'interprète précise que le fait qu'elle se soit rendue plusieurs fois en Ukraine et qu'elle a étudié puis travaillé en Russie a ajouté à la charge émotive qu'elle a dû porter en faisant son travail mardi.

J'ai fait quelques séjours en Ukraine dans le passé. J'y vais depuis 2012 en qualité de coopérante. Je participe à des missions d'observation électorales. Alors, ça m'a touché vraiment personnellement de pouvoir transmettre ses paroles parce qu'il nommait des villes où je suis allée, où j'ai été déployée comme observatrice , dit-elle.

Aimée Lavoie indique qu'un sentiment d'impuissance l'habite devant les événements qui se produisent en Ukraine. Elle se rassure en sachant que ses amis et ses connaissances sont, pour la plupart, en sécurité.

On a tous le cœur gros. On n'a pas à avoir un lien direct avec l'Ukraine pour être interpellés et ébranlés par ce qui se passe , ajoute l'interprète.

Aimée Lavoie fait partie d'une équipe d'une soixantaine d'interprètes permanents qui travaillent au Parlement canadien et qui interprètent différents discours et prises de parole à la Chambre des Communes, au Sénat, dans les comités parlementaires et sénatoriaux et dans les cabinets ministériels.