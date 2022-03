De plus en plus de crimes sont commis dans des commerces de cannabis à Calgary

La police affirme avoir constaté, au cours des 18 derniers mois, une augmentation importante de délits dont certains sont de plus en plus violents, à l’encontre de ces commerces.

Il y a eu 29 vols dans des magasins de cannabis l'année dernière, et 10 jusqu'à présent cette année. Près de la moitié d'entre eux ont donné lieu à des violences ou à des menaces.

Les détaillants de Calgary se plaignent que les couvre-fenêtres que l'on voit dans de nombreux endroits servent de couverture aux voleurs pour agresser le personnel et voler.

Si les couvre-fenêtres ne sont pas imposés par la législation fédérale ou provinciale sur le cannabis, un règle exige malgré tout que les produits ne soient pas exposés à un endroit où un jeune peut les voir ou qu'ils soient visibles de l'extérieur des locaux.

Selon l'commission des jeux du hasard, de l’alcool et du cannabis de l’Alberta AGLC , le vinyle, le papier ou la signalisation recouvrant les vitrines est le moyen le plus courant pour les magasins de se conformer à cette exigence.

Les détaillants de cannabis préoccupés

Selon la fondatrice de Queen of Bud, Ashley Newman, cette situation crée une préoccupation majeure pour les détaillants. Nous avons retiré nos couvre-fenêtres à cause de cela , a-t-elle déclaré. Ashley Newman considère d’ailleurs que les vols auraient pu être évités et le personnel protégé si la visibilité de l'intérieur des magasins était plus grande.

La situation est un enjeu pour l’équipe de prévention de la criminalité du service de police de Calgary. Nous n'avons certainement jamais rien vu de tel. Il y a bien eu quelques vols ici et là, mais rien qui ressemble à cette tendance de 2021 , souligne le sergent Nick Wilsher.

« Le plus gros problème que nous avons, ce sont les couvre-fenêtres installés sur la devanture des magasins. » — Une citation de Nick Wilsher, sergent de la police de Calgary

Le service de police a également suggéré aux magasins de se munir, entre autres, de bouton de panique, d’améliorer l'emplacement des caméras de sécurité et de conserver leur réserve de produits dans une chambre forte.

Certains magasins divisent le plan d'étage avec des murs pour se conformer aux règles de visibilité et éviter de couvrir les fenêtres.

L'augmentation de la fréquence des crimes contre les détaillants de cannabis conduit maintenant l’Alberta Gaming Liquor and Cannabis AGLC à considérer de nouvelles options pour modifier la politique provinciale. Les changements devront être faits après consultation aussi avec Santé Canada.

L'augmentation de la criminalité est devenue si importante que le service de police a également mis en place un groupe WhatsApp pour que les détaillants de cannabis puissent communiquer entre eux sur les personnes ou les incidents suspects.

Avec des informations d’Elise von Scheel