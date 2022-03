Confectionner des bracelets pour venir en aide aux Ukrainiens

Ce ne sont pas que des bracelets, affirme Maya Seman, qui est en 12e année. Ce sont des symboles de soutien et d’espoir.

L'èlève de 18 ans confectionne au moins 10 bracelets à la fois. Elle en fait parfois plus lorsqu’elle est entourée de ses meilleures amies, dont plusieurs ont de la famille en Ukraine.

Je ne suis pas Ukrainienne, mais j’ai grandi dans la culture ukrainienne. C’est une communauté ici, et la guerre nous fait mal à tous , soutient Maya Seman.

Déjà, les élèves du groupe de jeunes de l'Éparchie catholique ukrainienne de Saskatoon ont vendu plus de 300 bracelets. L’argent servira à financer des organismes qui viennent en aide aux réfugiés ukrainiens.

La pasteure pour la jeunesse et les jeunes adultes de l’Éparchie, Viktoriia Marko, explique que le groupe propose aux gens de payer 5 $ par bracelet. Cependant, dit-elle, plusieurs personnes ont choisi de le se le procurer pour bien plus cher.

Elle ajoute que le groupe a déjà amassé plus de 2500 $ depuis le début de la campagne.

« Je vois l’amour et la passion pour l’Ukraine dans les yeux et les cœurs de ces jeunes personnes. Elles partagent leur souffrance et leur soutien pour l’Ukraine. »