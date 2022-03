Élizabeth Giguère vise des adieux dorés dans la NCAA

On est rendu au Frozen Four, mais on n’a pas fini encore , lance l’attaquante de Québec au sujet de son équipe, les Bulldogs de Minnesota Duluth.

Elle et ses coéquipières ont rendez-vous, vendredi après-midi, avec les Huskies de l'Université Northeastern, en demi-finale du tournoi national américain. Un match revanche pour les Bulldogs, défaits par ses mêmes Huskies en demi-finale l’an dernier, mais par pour Élizabeth Giguère, débarquée au Minnesota cette saison pour son tour d’adieu dans la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

À Duluth, une ville folle de hockey universitaire, la légende de la Québécoise n’a fait que continuer de s’écrire ces derniers mois. L'histoire pourrait bien se terminer sous les confettis, dimanche, mais pour bien la raconter, il faut revenir en arrière.

De Clarkson à Duluth

En principe, le parcours universitaire d’Élizabeth Giguère devait se terminer à la fin de l’hiver dernier, après une carrière auréolée de quatre saisons à l’Université Clarkson qui l’a vue remporter un championnat national et le titre de joueuse par excellence au pays en 2020.

Auteure du but gagnant en prolongation, Elizabeth Giguère soulève le trophée remis à l'équipe championne du hockey universitaire américain (NCAA). Photo : The Associated Press / Stacy Bengs

Mais en raison de la saison dernière perturbée par la pandémie de COVID-19, la NCAA a décidé d’offrir une année d'éligibilité supplémentaire à toutes ses joueuses. Puis, invitée au camp de sélection d’Équipe Canada, le printemps dernier, Giguère n’est pas parvenue à percer l’alignement national.

En ayant cette 5e année-là, si je ne faisais pas les Olympiques cet hiver, c’est sûr que la meilleure ligue dans laquelle je pouvais jouer, c’était la National Collegiate Athletic Association NCAA . Je me suis posé la question : "qu’est-ce que je veux faire pour m’améliorer? Est-ce que je veux un nouveau défi?".

Le nouveau défi, a-t-elle tranché, était de changer d’université et d'avoir à s’adapter à un nouvel environnement. Lorsque cette décision a été connue, toutes les meilleures équipes au pays ont tenté de recruter la Québécoise de 24 ans. Une grande séduction que n’a pas particulièrement aimée la principale intéressée qui a rapidement choisi Minnesota Duluth.

« À Duluth, les équipes de hockey universitaire, les gars et les filles, c’est extrêmement gros. Tout ce qui les entoure aussi. » — Une citation de Élizabeth Giguère

J’arrivais dans une équipe où personne ne me connaissait et où je ne connaissais personne. Mais je suis rentrée et les filles étaient tellement gentilles, les entraîneurs aussi. Ça a cliqué. Ce que j’ai le plus aimé, c’est réapprendre un système de jeu et un langage sur la glace comme si j’étais une recrue.

Une joueuse des grandes occasions

Si elle affirme avoir eu besoin d’une période d’adaptation, ses statistiques n'en ont pas trop souffert. Auteure de 21 buts et 60 points en 38 matchs, l’ancienne des Titans de Limoilou a repris là où elle l’avait laissé à Clarkson. Et dans les dernières semaines, les partisans de Duluth ont appris ce que ceux de Clarkson savent depuis des années. Élizabeth Giguère est une joueuse des grandes occasions.

Fin février, lorsque les Bulldogs avaient absolument besoin de l’emporter contre leurs rivales de l’Université d’État du Minnesota pour se qualifier pour le tournoi national, c’est l’attaquante de Québec qui a tranché le débat en prolongation. Une séquence spectaculaire où elle a déculotté une défenseuse, puis la gardienne de but adverse.

C’est en haut avec les gros moments de ma carrière. C’était vraiment un match qu’on ne pouvait pas perdre. C’est drôle, mais je n’étais vraiment pas nerveuse. Je savais qu’on était capable.

Élizabeth Giguère dans l'uniforme des Bulldogs Photo : UMD Athletics

C’est avec cette même confiance que les Bulldogs ont entamé, la semaine dernière, le tournoi national, au début duquel l’équipe était classée 8e tête de série. Giguère s’est cette fois faite complice de quatre buts en deux matchs de sa coéquipière Gabbie Hugues pour guider les siennes vers le carré d’as.

Incertaine de son avenir

Ce qui mène Minnesota Duluth au match de vendredi, sur la glace de l’Université Penn State, où se déroulent les finales de la NCAA en fin de semaine. Quelques heures avant son dernier entraînement à Duluth, mercredi, Élizabeth Giguère s’avouait déjà nostalgique de ses années universitaires.

C’est quelque chose à laquelle je ne veux pas trop penser parce que je ne me sens pas prête à tourner la page. Mais c’est dans ma tête depuis quelques semaines. C’est sûr que je veux continuer à jouer au hockey quelque part après. Où? Je ne le sais pas.

C’est que son avenir incertain avec l’équipe nationale complique ses plans. La création prévue d'une nouvelle ligue professionnelle féminine pourrait simplifier la situation, mais c’est une question pour plus tard.

Avant de penser à la saison prochaine, Élizabeth Giguère a un championnat à gagner.