L’abandon des tests aux frontières soulage résidents et commerçants

Dès le 1er avril, les voyageurs arrivant au Canada n'auront plus besoin d'obtenir un test négatif à la COVID-19. Des résidents de part et d’autre de la frontière canado-américaine sont particulièrement contents.

Dans le Sud-Ouest de l’Ontario et à Détroit, au Michigan, la nouvelle est très bien accueillie.

De nombreux résidents sont heureux de pouvoir enfin renouer avec leur habitude de traverser la frontière sans se soucier des tests coûteux et difficiles à obtenir.

Je pense que c’est une bonne décision pour moi et pour tous les habitants de Windsor , explique Ambroise Mbuy.

Ambroise Mbuyi, résident de Windsor Photo : Avec Autorisation d'Ambroise Mbuyi

La famille Mbuyi avait pour tradition de se rendre fréquemment à Détroit pour magasiner ou accompagner ses enfants qui jouent au basket.

C'était notre souhait le plus grand de revivre la vie normale, retourner aux États-Unis et revenir quand on veut sans contraintes , précise M. Mbuyi.

« C'était souhaité par la majorité des gens, par tout le monde. Dans mon entourage on est en train de sourire. On se sentait dans une prison à ciel ouvert » — Une citation de Ambroise Mbuyi, un résident de Windsor

Christiane Delage est une résidente de Chatham-Kent.

Elle trouve que la fin de l'exigence des tests au retour au Canada, quel que soit le moyen de transport, va faciliter ses voyages.

Ça va être beaucoup plus agréable, moins énervant et moins stressant, pour revenir lorsqu'on arrive à la douane , explique-t-elle.

Selon Marie Guylaine Briand, résidente de Sarnia, la nouvelle change ses projets de voyage.

Marie Guylaine Briand, résidente de Sarnia Photo : Avec l'autorsation de Marie Guylaine Briand

Elle n'attendra que quelques jours pour faire sa valise afin de rendre visite ses amis à l'ouest du Michigan et à Chicago, en toute tranquillité.

J’ai hâte d’aller faire un câlin à mes amis américains , explique-t-elle avec sourire.

Je vais probablement laisser passer une semaine, l'euphorie des gens à Sarnia qui vont traverser et des Américains qui vont rentrer aussi , dit -elle.

Même enthousiasme à Détroit

La nouvelle fait aussi des heureux de l’autre côté de la rivière Détroit.

Nadia Nijimbere, co-propriétaire du restaurant Baobab Fare à Détroit, espère pouvoir retrouver facilement sa clientèle de Windsor.

C’est bien d'entendre que les restrictions sont finies. On pourra avoir nos gens sans penser comment ils vont pouvoir traverser la frontière en rentrant , croit-elle.

Mamba Hamissi et Nadia Nijimbere travaillent depuis des années à établir leur restaurant, le Baobab Fare. Photo : Ali Lapetina

Mme Nijimbere s'apprête à accueillir ses clients familiers à la cuisine est-africaine. Selon elle, ses clients avaient hâte que des restrictions se terminent.

Je dirais que c’est la meilleure des nouvelles que je pouvais avoir aujourd'hui , dit-elle.

L'industrie touristique soulagée

Selon le président-directeur général PDG du tourisme de Windsor-Essex, Gordon Orr, le tourisme va renaître après deux ans au point mort.

C'est un grand pas vers cette voie de réouverture que nous avons envisagée , explique-t-il.

Pour lui, c'est une bouée de sauvetage pour nos visiteurs américains .

« Le casino Caesars de Windsor compte environ 33 % des visiteurs venant des États-Unis. Les Américains représentent également 25 % des visiteurs des vignobles de la région de Windsor-Essex. » — Une citation de Gordon Orr, PDG du tourisme de Windsor-Essex

Selon M. Orr, le secteur de l'hôtellerie de Windsor-Essex est également très impatient de recevoir davantage de visiteurs américains.

