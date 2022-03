On fait aussi de l’information en format collation.

Jusqu’à présent, le tribunal a entendu les arguments des deux parties par rapport aux personnes qui souhaitent se porter garantes de M. Charland.

Rappelons que L’Artiss , 48 ans, a été incarcéré à la suite de son arrestation, le 26 février.

Son enquête sur remise en liberté a été remise à plusieurs reprises en raison de difficultés dans son dossier.

Steeve Charland est inculpé pour méfait et pour avoir conseillé à d’autres personnes de commettre un méfait lors de la manifestation des camionneurs qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa pendant plusieurs semaines.

En compagnie des membres de son groupe, les Farfadaas, il aurait approvisionné en essence et en vivres le convoi de camionneurs.

Les Farfadaas ont aussi occupé pendant plusieurs jours le stationnement d’une entreprise privée au centre-ville de Gatineau avant d’en être chassés par une ordonnance du tribunal.

M. Charland a semé la controverse à plusieurs reprises dans les dernières semaines, notamment lorsqu’il a été vu en train d'enfreindre des mesures de santé publique dans un restaurant de Gatineau en marge de la manifestation. Il a aussi tenu un rassemblement de plus d’une trentaine de personnes à Grenville-sur-la-Rouge, il y a plus d’un an.

L’année dernière, Steeve Charland a aussi été accusé de complot et de méfait de plus de 5000 $ après avoir bloqué les voies menant au tunnel Louis-H.-La Fontaine, à Montréal, lors d’une manifestation contre les mesures sanitaires. Son procès dans cette affaire est fixé au 9 janvier 2023.