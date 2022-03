Le NCSM Halifax prendra le chemin de la mer Baltique samedi

Une deuxième frégate canadienne est sur le point d’être déployée à l’étranger dans le cadre d’une mission de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) reliée au conflit entre la Russie et l’Ukraine.

La frégate NCSM Halifax quittera samedi le port d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, en direction de la région de la mer Baltique, au nord de l’Europe, dans le cadre de l'opération REASSURANCE des Forces armées canadiennes.

Elle patrouillera près des trois pays baltes qui se sont joints à l’OTAN après la chute de l’Union soviétique, soit l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, mais aussi proche de deux importantes bases navales russes en mer Baltique.

Au début de l’année, la frégate NCSM Montréal a aussi pris le large pour se rendre en mer Méditerranée, au sud du Vieux Continent.

Le NCSM Halifax devait initialement se rendre au Moyen-Orient au cours des prochaines semaines pour participer à une opération antiterroriste.

Ottawa a cependant annoncé qu’il allait le mettre au service de l’OTAN le 23 février, alors que l’invasion russe de l’Ukraine apparaissait imminente. Moscou l’a finalement lancée le lendemain.

Nous sommes là pour aider à défendre , explique le commodore Dale St. Croix, commandant du NCSM Halifax. Des pays comme la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie et la Pologne sont tous à la frontière du conflit en ce moment.

Le commodore Dale St. Croix dit avoir hâte de prendre le large avec son équipage. Photo : Brett Ruskin/CBC

La frégate sera aussi prête à répondre à tout débordement de tension dans ces régions , ajoute-t-il.

« Même si le conflit actuel est entre l’Ukraine et la Russie et qu’il se déroule en mer Noire, ça a tendance à susciter des inquiétudes et une instabilité potentielle dans les pays voisins. » — Une citation de commodore Dale St. Croix

Le NCSM Halifax pourrait aussi participer à des efforts humanitaires dans la région.

Selon le commandant de la frégate, le déploiement doit durer jusqu’en juillet, mais il est possible que la mission soit prolongée.

« Il y a toujours une chance que les choses deviennent plus dangereuses et il y a toujours une chance que la diplomatie va l’emporter et que ce sera moins dangereux. » — Une citation de commodore Dale St. Croix

Le commodore St. Croix dit avoir hâte à samedi, pour pouvoir se montrer à la hauteur des attentes que le pays a placées en nous .

Nous voulons aller là-bas, faire flotter le drapeau canadien, montrer à quel point nous sommes fermement engagés envers l’OTAN et être présents pour s’assurer que nos alliés demeurent en sécurité dans un monde en constante évolution, et qui évolue encore plus rapidement depuis quelques semaines , explique-t-il.

Un texte de Brett Ruskin, de CBC News