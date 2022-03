Le sud-est du Nouveau-Brunswick souffre du manque de travailleurs

Les défis en matière d’emploi sont grands dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. La Chambre de commerce du Grand Moncton affirme que l’écart entre les postes à pourvoir et le nombre de travailleurs se creuse.

On fait aussi de l’information en format collation.

Au dernier trimestre de 2021, la région a affiché 5300 postes vacants, selon son président-directeur général, John Wishart.

D’après un sondage effectué auprès de ses membres entre la fin du mois de novembre et la mi-décembre, le plus grand défi est l’embauche d’employés.

Selon John Wishart, plus de la moitié des employeurs membres de la Chambre de commerce ont répondu qu'ils éprouvaient même une pénurie de personnel qualifié, notamment dans les secteurs de la santé, du transport, de la finance et de l’assurance, de la construction et du tourisme.

Où allons-nous trouver les employés?

La compagnie d’industrie aérospatiale et défense Marshall Canada a annoncé cette semaine qu’elle prévoit ouvrir une usine de fabrication à Moncton.

Elle entend recruter quelque 65 employés plus tard cette année.

Ça paraît étrange que, le jour qu’une compagnie annonce qu’elle va s’installer ici, mon instinct premier soit de me demander: "où allons-nous trouver les employés?" , dit John Wishart.

John Wishart, pdg de la Chambre de commerce du Grand Moncton. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Alors que la population et le nombre de nouveaux arrivants dans la province est en hausse, M. Wishart pense que l’écart entre le départ des baby-boomers à la retraite et l’arrivée d’employés sur le marché du travail ne s’est pas encore refermé.

Entre 2006 et 2015, le nombre de nouveaux arrivants qui ont choisi de s’installer à Moncton a triplé.

Or, moins de la moitié y étaient encore cinq ans plus tard, selon une étude  (Nouvelle fenêtre) provenant de l’Institut de recherche de l’Université du Nouveau-Brunswick.

Ainsi, selon John Wishart,, il serait temps que la province mise sur la rétention des étudiants.

Nous devons en faire plus pour les convaincre qu’ils peuvent poursuivre une carrière et avoir un avenir ici, au Nouveau-Brunswick, avec des salaires compétitifs , propose-t-il.

Une autre étude  (Nouvelle fenêtre) a d’ailleurs démontré que 20 % des diplômés internationaux et 63 % des diplômés locaux de l’Université du Nouveau-Brunswick étaient encore dans la province trois ans après l’obtention de leur diplôme.

L'absence de logement à la source du problème

John Wishart croit que l’absence de loyers abordables ajoute au problème de la pénurie de main-d'œuvre.

Si nous réussissons à attirer suffisamment de gens, avons-nous assez de place pour les loger? questionne-t-il.

Le faible nombre de propriétés vacantes est aussi un enjeu de taille, selon lui. Dans certaines régions du Nouveau-Brunswick, le taux d’inoccupation des logements a chuté à près de zéro.

Parallèlement, le prix des loyers a parfois grimpé plus rapidement que dans d’autres provinces.

Le ministre du Développement social, Bruce Fitch, a affirmé en février que le budget provincial — qui sera annoncé la semaine prochaine — pourrait inclure une aide à certains locataires.