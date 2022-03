Facebook retire une vidéo truquée du président ukrainien appelant à la capitulation

Les hypertrucages, appelés deepfakes en anglais, sont des vidéos modifiées à l’aide de l’intelligence artificielle pour remplacer un visage ou changer les propos d’une personne.

La vidéo a d’abord fait son apparition à la suite du piratage, mercredi, de la chaîne de télévision ukrainienne Ukraine 24 et de son site web. Elle s’est ensuite propagée sur les réseaux sociaux.

Des internautes ont rapidement pointé du doigt des indices flagrants de manipulations. On a notamment remarqué des discordances entre le teint de la peau du cou et du visage, de la pixellisation autour de la tête du prétendu président et l’élocution modifiée de celui qui se présentait comme chef d’État.

Un peu plus tard, Nathaniel Gleicher, le chef de la sécurité de Meta, maison mère de Facebook et d’Instagram, a indiqué que la vidéo avait été retirée de ses plateformes pour avoir enfreint ses conditions d’utilisation. YouTube a fait de même.

Le président ukrainien a publié une vidéo filmée à l’aide d’un téléphone intelligent dans laquelle il réfute ce que la fausse version de lui-même affirmait dans la vidéo truquée, c’est-à-dire que l’Ukraine n’est pas sur le point de capituler.

Les autorités ukrainiennes avertissent depuis plusieurs semaines ses citoyens et citoyennes du fort risque que le pouvoir russe utilise des hypertrucages pour semer la confusion.