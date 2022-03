L’industrie du voyage se réjouit de l’abandon du test négatif pour entrer au Canada

L'abandon des tests d'entrée à la frontière canadienne fait le bonheur de l'industrie du voyage et du tourisme de la région. Après deux années difficiles, les affaires reprennent à bon rythme et l'avenir s'annonce meilleur.

Dès le 1er avril, il ne sera plus obligatoire pour les voyageurs entièrement vaccinés de présenter un test négatif à la COVID-19 à son entrée au Canada. Radio-Canada avait appris la nouvelle mercredi, mais le gouvernement fédéral en a fait l’annonce officielle jeudi matin.

C’est une excellente nouvelle pour l’industrie du tourisme et du voyage , commente le conseiller en voyages pour Voyage Aquarelle, Éric Rochon.

« C’était la contrainte principale pour empêcher les Canadiens de voyager. » — Une citation de Éric Rochon, conseiller en voyages pour Voyage Aquarelle

Selon ce dernier, un nouvel engouement pour les voyages se fait déjà sentir depuis quelques semaines. Depuis la première annonce d’assouplissement de la part du ministre Duclos, les réservations ont explosé soutient M. Rochon.

Ce dernier s’attend à voir une nouvelle augmentation dès aujourd’hui. On s’attend à ce qu’il y ait encore plus d’appels, encore plus de gens qui veulent partir , complète-t-il.

Éric Rochon soutient que la peur de rester coincé dans un autre pays faisait partie des préoccupations des voyageurs. Photo : Radio-Canada

Le conseiller en voyage rappelle toutefois que certaines destinations demandent toujours un test à l’arrivée, et ce, de manière aléatoire. S’il y a une quarantaine à faire et que ça dépasse leur forfait, il pourrait y avoir des frais supplémentaires , ajoute-t-il, soulignant l'importance de prévoir une assurance à cet effet.

Advenant une nouvelle vague de COVID-19, celui-ci espère que le gouvernement usera d'une stratégie moins drastique que la fermeture des frontières. On va s’adapter , conclut-il.

Les voyagistes sont satisfaits

Les voyagistes accueillent cette nouvelle avec joie. Dans un communiqué, Air Canada confirme se préparer pour la saison estivale.

La vice-présidente de Tourisme Ottawa, Catherine Callary, indique que la réduction des frictions à la frontière est une priorité absolue pour l'industrie touristique du Canada . Mme Callary explique que, même si près de 85 % des visiteurs d'Ottawa sont Canadiens, les voyageurs en provenance des États-Unis et de l'international restent plus longtemps et dépensent davantage.

Catherine Callary, vice-présidente de Tourisme Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Lafrenière

Une frontière ouverte est cruciale non seulement pour les visiteurs de loisirs, mais aussi pour d'autres aspects de l'industrie touristique, comme les réunions et les congrès, ainsi que les grands événements sportifs et culturels , soutient la vice-présidente de Tourisme Ottawa.

Nous avons encore du travail à faire pour que les vols reviennent et que les voyagistes et les organisateurs de réunions s'adaptent à ces changements , affirme-t-elle cependant. Ces aspects du tourisme mettront plus de temps à se rétablir.

Le Conseil des aéroports du Canada souligne qu'il réclamait l'élimination des tests depuis plusieurs mois et que cette mesure contribuera à la reprise des voyages et du tourisme .

Il s'agit d'une avancée majeure qui rapproche le Canada de nombreux autres pays, dont le Royaume-Uni, le Danemark, la Suisse et l'Irlande, et qui permet aux particuliers et aux entreprises de planifier leurs voyages pour cet été et cet automne , peut-on lire dans une déclaration écrite, envoyé par courriel à Radio-Canada.

Avec les informations d'Emmanuelle Poisson