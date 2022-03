Une conseillère de Regina accuse ses collègues d’hypocrisie à cause du masque

Alors que le port du masque n’est plus obligatoire en Saskatchewan depuis le 28 février, certains conseillers municipaux choisissent toujours de porter le couvre-visage afin d’endiguer la propagation de la COVID-19 .

Selon Terina Shaw, les élus municipaux doivent rester constants dans leurs messages et l’exemple qu’ils veulent faire passer.

« J’ai un message pour mes collègues. Si vous insistez à faire passer votre message aux autres et que vous portez vos masques quand on est filmé et vous les enlevez après, vous êtes des hypocrites. Vous n’êtes pas des dirigeants, vous ne méritez pas mon respect ni celui des Réginois. »