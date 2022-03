Assassin’s Creed finaliste pour intégrer le Temple de la renommée du jeu vidéo

Assassin's Creed d'Ubisoft a fait ses débuts en 2007 en tant que suite de la célèbre série Prince of Persia, mais s'est rapidement imposé comme un jeu à part entière , a indiqué le comité international de sélection, composé de journalistes et d’universitaires spécialistes de l'histoire des jeux vidéo et de leur rôle dans la société.

L’organisation responsable du Temple, le musée The Strong de Rochester, dans l’État de New York, a sélectionné 11 autres finalistes dans la course cette année et la compétition s’annonce féroce. On trouve notamment parmi ceux-ci Dance Dance Revolution, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Minesweeper, Ms. Pac-Man, Resident Evil, Rogue et Sid Meier's Civilization. Trois titres seulement sortiront vainqueurs.

Tous les finalistes pour le Temple de la renommée du jeu vidéo 2022 Assassin's Creed

Candy Crush Saga

Dance Dance Revolution

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Minesweeper

Words with Friends

Ms. Pac-Man

NBA Jam

PaRappa the Rapper

Resident Evil

Rogue

Sid Meier's Civilization

Candy Crush Saga et Words with Friends, des jeux vidéo qui ont converti beaucoup de propriétaires de téléphone intelligent en joueurs et joueuses, sont aussi candidats.

Les 12 finalistes de cette année illustrent l'étendue et la profondeur du monde des jeux vidéo , a déclaré Jon-Paul Dyson, directeur du Centre international de l’Histoire des jeux vidéo du musée The Strong.

Les jeux pour les téléphones intelligents sont nommés aux côtés de véritables icônes comme Ms. Pac-Man , a précisé M. Dyson, et de noms qui ont changé l'industrie. Le titre Rogue, par exemple, a donné son nom au genre de jeux de rôle (role-playing game, RPG), plus communément appelé rogue-like .

Tout le monde peut proposer un jeu ou une série pour le Temple de la renommée du jeu vidéo, qui récompense les jeux électroniques de tous types – arcade, console, ordinateur, portable et mobile. Les jeux vidéo sont jugés selon l’étendue de leur influence sur l'industrie vidéoludique ou la culture populaire au fil du temps.

L’heure est au vote

Les fans ont jusqu’au 24 mars prochain pour voter en ligne pour leurs finalistes préférés.

Les trois jeux qui recevront le plus de votes du public seront soumis sur un seul bulletin de vote et rejoindront les trois autres meilleures soumissions des membres du comité consultatif national de sélection. Le public agira collectivement comme un membre du comité , peut-on lire sur le site du musée The Strong.

En 2021, les séries de jeux Microsoft Flight Simulator, Where in the World is Carmen Sandiego?, StarCraft et Animal Crossing ont été intronisées.

Les titres lauréats de 2022 seront intronisés le 5 mai prochain.