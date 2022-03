Les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances sont élargis à Timmins

Le gouvernement de l’Ontario investit près de 2,3 millions de dollars dans le cadre du nouveau Fonds pour les services de lutte contre les dépendances. Il vise à améliorer l’accès aux services de traitement des dépendances à Timmins. Ce financement sera fourni au Jubilee Centre et à l’Hôpital de Timmins et du district (HTD).

« Notre gouvernement continue d’investir considérablement dans le Nord de l’Ontario pour s’assurer que les gens et les familles aient accès à des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances sûrs et efficaces, quand et où ils en ont besoin. » — Une citation de Michael Tibollo, ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances

Le ministre adjoint de la Santé mentale et des dépendances, Michael Tibollo. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Chaque année, plus d’un million de personnes en Ontario sont confrontées à des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé, dans un communiqué de presse.

C’est pourquoi notre gouvernement continue de respecter son engagement de faire de la santé mentale et de la toxicomanie une priorité en investissant dans des services ciblés de lutte contre les dépendances.

La ministre de la Santé, Christine Elliott répondant à quelques questions de journalistes. Photo : capture d'écran

« Nous savons que la pandémie de COVID-19 a exacerbé les problèmes de ceux et celles aux prises avec une maladie mentale ou une dépendance, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur les personnes et nos services de santé. Nous devons continuer à veiller à ce que les populations à risque, en particulier les jeunes et les jeunes autochtones, reçoivent les plus hauts niveaux de soutien et de traitement dans leurs communautés. » — Une citation de Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones

Dans le cadre de son budget 2021, l’Ontario a investi 32,7 millions de dollars en nouveau financement annualisé pour du soutien et des services ciblés en matière de lutte contre les dépendances, notamment le traitement de la dépendance aux opioïdes. Il a aussi investi 2,5 millions de dollars dans Breaking Free Online, un outil thérapeutique novateur qui facilite l’accès sécuritaire de la population à un soutien efficace en matière de lutte contre les dépendances, par www.breakingfreeonline.ca.