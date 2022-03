L’Ontario se dote d’une stratégie d’exploitation des minéraux critiques

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, dévoile jeudi la stratégie de la province pour l’exploitation de minéraux critiques comme le nickel, le cobalt et le lithium, dont la demande mondiale augmente notamment dans les secteurs des télécommunications et de la production de véhicules électriques.

On fait aussi de l’information en format collation.

Le document de 53 pages dont CBC/Radio-Canada a obtenu copie est dévoilé jeudi après-midi à la mine Lac des îles, près de Thunder Bay.

Les minéraux critiques, comme le nickel, le cobalt, le lithium et le platine, qui représentent une industrie de 3,5 milliards de dollars par année en Ontario, sont essentiels dans la production de technologies spécialisées. L’offre de ces métaux est toutefois influencée de manière considérable par les enjeux de géopolitique et la demande du marché.

Des pays comme la Chine, la Russie et la République démocratique du Congo sont parmi les principaux pays fournisseurs des ces minéraux. Étant donné l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ainsi que les sanctions économiques imposées à cette dernière, l’annonce du gouvernement arrive donc à point.

Greg Rickford est le ministre du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Avec sa stratégie qualifiée de feuille de route complète de cinq ans , le gouvernement Ford veut donc se positionner comme étant un fournisseur fiable de minéraux critiques.

Les conflits mondiaux ont exacerbé la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement et l’Ontario doit donc jouer un plus grand rôle pour répondre à la demande croissante pour ces minéraux critiques, indique le ministre du Développement du Nord et des Mines, Greg Rickford, dans l’introduction du document.

La stratégie prévoit six domaines où le gouvernement compte agir, notamment en offrant de nouveaux incitatifs pour l’exploration des minéraux critiques, en investissant dans la recherche et le développement ainsi qu’en améliorant la réglementation du secteur minier en Ontario.

Doug Ford et le ministre Rickford doivent aussi annoncer une nouvelle enveloppe de 29 millions $ destinée à soutenir les jeunes entreprises qui font de l’exploration minière et à créer un fonds d’innovation liée au minéraux critiques.

C’est une opportunité extraordinaire et, très certainement, un défi , indique M. Rickford.

La stratégie des minéraux critiques est liée à la récente stratégie sur l’avenir du secteur de l’automobile, nommée Piloter la prospérité . Ce plan prévoit la production, d’ici 2030, de 400 000 véhicules électriques et hybrides chaque année en Ontario, qui fonctionneront à l’aide de batteries produites dans la province, à partir de minéraux extraits et traités en Ontario.

L'Ontario veut miser sur la demande de minerais critiques, qui augmente en raison de la production accrue de véhicules électriques. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Selon le ministre Rickford, la capacité de la province à fournir et à traiter des minéraux critiques suscite l’intérêt de dirigeants du secteur du commerce aux États-Unis.

En compagnie du premier ministre, il a rencontré la semaine dernière des représentants de l’Union européenne afin de discuter d’une alliance stratégique visant à fournir des minéraux critiques pour les secteurs de l’automobile, de la défense nationale et de la technologie.

Les changements que propose la nouvelle stratégie en matière de réglementation visent à réduire le fardeau et réaliser des économies de coûts pour le secteur du développement minier ainsi que réduire le temps de traitement des demandes par le gouvernement , note M. Rickford.

À la question de savoir s’il est préoccupé par les effets néfastes de l’expansion minière sur l’environnement, le ministre répond que cette expansion présente également de potentiels avantages environnementaux.

Sans mines, il ne peut pas y avoir d’économie verte. Sans ces minéraux critiques, on ne pourra pas conduire une voiture propre et verte dans l’avenir , observe-t-il.

Les minéraux critiques, comme le nickel, sont employés dans la production de véhicules électriques. Photo : courtoisie / Materialscientist/Wikipedia

La stratégie est accueillie favorablement par l’Association minière de l’Ontario.

La stabilité politique, la règle de droit et l'électricité propre de la province donnent à l’Ontario un avantage dans l’attraction d’entreprises minières par rapport à plusieurs autres régions du monde où on retrouve des minéraux critiques , indique le président de l'organisme, Chris Hodgson.

« Le monde a besoin de ce qu’on a. À mesure qu’on avance vers l’électrification au lieu des énergies fossiles, on a besoin de ces minéraux critiques. » — Une citation de Chris Hodgson, président de l’Association minière de l’Ontario

Cercle de feu

Une partie considérable des minéraux critiques provient de régions où de l’activité minìère se déroule déjà, mais une autre partie provient aussi du Cercle de feu, un gisement difficilement accessible à 500 km au nord de Thunder Bay. Le gouvernement provincial mène des études environnementales afin de construire des routes menant vers ce secteur.

Certaines Premières Nations soutiennent le développement du Cercle de feu, tandis que d’autres s’y opposent.

Avec les informations de Mike Crawley de CBC News