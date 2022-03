Quand les applis d’autos menacent votre vie privée

« J'avais l'application qui venait avec, sur mon téléphone, une application [avec laquelle] je pouvais débarrer les portes, partir le véhicule [...] C'est une application que toutes les autos devraient avoir. » — Une citation de Gilles Veilleux

L’application en question : MYCADDILAC, une application développée par OnStar, une filiale de General Motors.

Cette application permet non seulement de démarrer la voiture à distance, mais aussi de connaître l’état du véhicule et l’entretien qui s’impose : changement d’huile, pression des pneus, niveau de carburant, kilométrage, etc. Elle permet également de géolocaliser sa voiture en tout temps, peu importe la distance. Tout ça, grâce à une connexion cellulaire.

Une application toujours active

L’été dernier, Gilles Veilleux décide de vendre sa Cadillac et oublie l’application. Au bout de quelques semaines, il réalise que l’application se trouve toujours sur son téléphone. Par curiosité, il clique sur l'icône. L’application est toujours active.

« Je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'ai pensé que, rendu au concessionnaire, l'application allait débarquer. À un moment donné, j'ai cliqué là-dessus et, oups, j'ai retrouvé le véhicule. Le véhicule s'en allait [...] sur l’autoroute, direction : les États-Unis. » — Une citation de Gilles Veilleux

Il peut suivre à la trace, en temps réel, son ancien VUS qui franchit des centaines de kilomètres avant d’aboutir chez un concessionnaire de voitures d’occasion, à Saint Louis, dans le Missouri. Puis j’ai fouillé dans l’inventaire et finalement j'ai trouvé mon camion dans la salle de montre.

Quelques semaines plus tard, le véhicule se déplace à nouveau. Gilles Veilleux en déduit qu’un nouveau propriétaire est au volant de la Cadillac. Il continue pourtant de recevoir des notifications sur son téléphone.

« Il ne faudrait pas que cette application-là tombe dans les mains d'un genre de malfaiteurs parce que ça pourrait aller loin. » — Une citation de Gilles Veilleux

Brèche de sécurité

Céline Castets-Renard, de la Chaire de recherche sur l’intelligence artificielle responsable de l’Université d’Ottawa, voit dans cette histoire une importante brèche de sécurité.

« Il y a beaucoup d'études qui montrent qu’avec deux ou trois données de géolocalisation on est identifiés, on peut connaître beaucoup de choses sur notre vie, sur notre intimité, sur nos habitudes. [...] Ça peut aller très, très loin. » — Une citation de Céline Castets-Renard, titulaire de la Chaire de recherche sur l’intelligence artificielle responsable, Université d’Ottawa

C’est le droit à la vie privée même, un droit fondamental, qui peut être sérieusement compromis par ces nouvelles technologies. Le risque d’être suivi, de révéler notre lieu de culte ou l’emplacement de l’école que fréquentent nos enfants sont des informations qui peuvent nous mettre en danger ou encore nos proches, selon la professeure Castets-Renard.

Une voiture qui démarre à plus de 2000 km de distance

Nous partons à Saint Louis, dans le Missouri, à la rencontre du nouveau propriétaire, qui ignore tout de cette histoire et ne sait pas que sa vie privée est compromise par une application toujours active.

Avec la collaboration de Gilles Veilleux en Beauce, nous localisons le véhicule en temps réel. Devant un immeuble de 70 unités, impossible de sonner à toutes les portes. Mais la chance nous sourit. Nous tombons sur les nouveaux propriétaires de la Cadillac. La famille Fraction-Williams, en route pour le petit déjeuner.

Ils tombent des nues quand nous leur annonçons que l’ancien propriétaire peut toujours exercer un certain contrôle sur la Cadillac blanche. C’est terrifiant , lance Markeyta Williams.

Les nouveaux propriétaires nous permettent de faire une démonstration. En direct de la Beauce, Gilles Veilleux appuie sur la commande. Instantanément, les phares s’allument et la Cadillac démarre. D’un simple clic, du bout du doigt, sur un cellulaire qui est à plus de 2000 km de Saint Louis.

Les nouveaux propriétaires sont sous le choc.

« Wow! C’est incroyable! C’est incroyable! Je suis très surpris! Je ne sais pas qui est responsable, mais ça n’a rien de bon. » — Une citation de Ronald Fraction fils

Cette démonstration a de quoi faire réfléchir, alors qu’environ 50 % des modèles qui sortent des usines à travers le monde sont des voitures connectées, selon la firme de consultants McKinsey. La quasi-totalité des nouvelles voitures, soit 95 %, le sera d’ici 2030.

Une pratique remise en question

Le concessionnaire qui a vendu le véhicule à la famille Fraction-Williams n’a jamais donné suite à nos appels ni à nos courriels. Impossible de savoir pourquoi l’application n’a pas été désactivée avant que les nouveaux propriétaires ne prennent possession de la Cadillac.

« Déjà, on pourrait s'attendre qu'en vendant le véhicule l'application ne marche plus, tout simplement. » — Une citation de Céline Castets-Renard, titulaire de la Chaire de recherche sur l’intelligence artificielle responsable, Université d’Ottawa

General Motors, l’ultime responsable de l’application OnStar, a refusé notre demande d’entrevue et nous a plutôt fait parvenir une courte déclaration par courriel.

« GM prend au sérieux la confidentialité des données des clients et a mis en place des procédures […] garantissant qu’un client avertira GM lorsqu’une vente ou un transfert a lieu. » — Une citation de Natalie Nankil, General Motors Canada

Ces procédures sont dictées dans les conditions d’utilisation de l’application OnStar. Elles stipulent notamment que le propriétaire a l’obligation d’aviser GM en cas de vente ou de transfert du véhicule et [...] et de désinstaller les logiciels [...] liés à ce véhicule .

Et General Motors ne fait pas bande à part. D’autres fabricants automobiles imposent des conditions d’utilisation similaires et demandent aussi à leurs clients de les prévenir dès qu’il y a changement de propriétaire.

« On considère qu'on l'a informé parce qu'on a mis une petite ligne dans un énorme contrat. C'est un peu facile de la part des entreprises et des vendeurs de se déresponsabiliser finalement sur la tête du consommateur. » — Une citation de Céline Castets-Renard, titulaire de la Chaire de recherche sur l’intelligence artificielle responsable, Université d’Ottawa

Gilles Veilleux, lui, ne savait pas qu’il était tenu de communiquer avec GM pour annuler son abonnement ni qu’il était tenu de désinstaller son application.

Les conditions sont longues [...] Souvent, on [les] accepte pour être capable de continuer. Mais de là à les lire, puis de dire finalement, c'était ma responsabilité [...] Moi je ne savais pas ça , affirme Gilles Veilleux.

Selon Denis Gingras, directeur du Laboratoire sur l’intelligence véhiculaire de l’Université de Sherbrooke, il existe des solutions technologiques qui permettraient de colmater cette brèche, en validant par exemple l’identité du propriétaire.

« Si on met les programmeurs, des analystes, si on met des spécialistes et des ingénieurs sur le problème, on va le résoudre [...]. Le problème, à mon avis, est au niveau de la complexité avec les différents organismes, intervenants [...]. C’est un problème politique, législatif. » — Une citation de Denis Gingras, directeur du Laboratoire d’intelligence véhiculaire de l’Université de Sherbrooke

Comme les voitures intelligentes présentent différentes caractéristiques et sont connectées à divers degrés, Denis Gingras croit qu’il serait essentiel que chaque voiture soit assortie d'une sorte de curriculum vitae, particulièrement utile au moment de la vente.

« La SAAQ devrait avoir le profil du véhicule et déterminer [si] toutes les conditions ont été remplies de façon à ce que la confidentialité des informations, à ce que la capacité de contrôle du véhicule à distance, tous ces aspects-là puissent être correctement transférés, pour éviter ce genre de faille. » — Une citation de Denis Gingras, directeur du Laboratoire d’intelligence véhiculaire de l’Université de Sherbrooke

Une histoire qui finit bien

La famille Fraction-Williams est toujours sous le choc deux semaines après notre visite-éclair à Saint Louis, mais elle s’estime chanceuse d’avoir été alertée.

« Nous sommes très contents d’avoir été prévenus. Nous n’aurions jamais su autrement. » — Une citation de Markeyta Williams

Après la démonstration, Ronald Fraction a pris place dans son véhicule et a téléphoné à OnStar pour désactiver le compte de l’ancien propriétaire et en ouvrir un nouveau à son nom.