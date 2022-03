Des autocollants pour soutenir le peuple ukrainien

Un petit geste qui, elle l'espère, fera une petite différence : troublée par le conflit en Ukraine, une illustratrice de Magog a dessiné et produit un autocollant en vinyle, et souhaite remettre les profits à l’organisme CARE Canada, qui lutte pour la justice sociale des femmes et des enfants.

J’ai été assez bouleversée de me dire qu’en 2022, on pouvait encore vivre ce genre de conflits là, et comme beaucoup de personnes, on est confronté à notre sentiment d’impuissance , raconte l’instigatrice du projet, Amélie Plante. La Magogoise est d'abord et avant tout psychoéducatrice, mais elle possède aussi son entreprise où elle vend ses illustrations sous plusieurs formes.

Pour montrer son soutien au peuple ukrainien, elle a donc décidé de créer une illustration originale. La colombe et le rameau d’olivier sont deux symboles de paix, et l’illustratrice y a ajouté les couleurs de l’Ukraine.

Elle espère ainsi démontrer aux Ukrainiens et Ukrainiennes qu'ils sont soutenus. Elle croit aussi que l'achat de l'autocollant permettra aux gens, qui ne savent pas comment aider, de poser un geste simple, mais concret. C’est assez symbolique d’acheter un autocollant, mais j’aime quand même penser qu’une petite goutte d’eau, quand il y en a beaucoup, ça peut faire des océans , croit Amélie Plante.

« L’idée d’aider son prochain, ça fait partie des valeurs que je défends. » — Une citation de Amélie Plante, illustratrice.

La colombe et le rameau d'olivier illustrés sur l'autocollant représentent la paix. Photo : Avec l'autorisation d'Amélie Plante

Un objectif de 1200 $ sur le point d'être dépassé

Pour chaque autocollant vendu, la psychoéducatrice de Magog s’engage à verser 6 $ à l’organisme CARE Canada. Elle vise l'objectif d’en vendre 200, ce qui a correspond à un don de 1200 $.

On est rendu à 140 déjà, j’ai bon espoir de dépasser cet objectif , indique-t-elle.

Amélie Plante s’est donné jusqu'au 25 mars pour atteindre son but. L’autocollant sera alors retiré de la vente sur son site internet.

Amélie Plante ne souhaite toutefois pas s’arrêter là. Elle a déjà eu ce type d'initiative lors des feux de forêt en Colombie-Britannique en 2019, et au début de la pandémie de COVID-19 en 2020. Elle souhaite continuer de créer pour soutenir des causes.