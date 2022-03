Réfugiés ukrainiens : Ottawa doit ouvrir une procédure Internet dès aujourd’hui

On fait aussi de l’information en format collation.

La durée initiale du séjour d'urgence, qui devait être de deux ans, a été prolongée à trois ans par Ottawa.

Selon nos informations, ce portail doit être ouvert cet après-midi par Immigration Canada, qui a annoncé le lancement de ce programme il y a deux semaines pour venir en aide aux milliers d’Ukrainiens qui ont dû fuir l’invasion russe en gagnant les pays limitrophes.

Rappelons que l’autorisation de voyage d’urgence vers le Canada prévoit l’accueil de réfugiés ukrainiens en sol canadien pour une période initiale de deux ans. Pendant leur séjour au pays, les Ukrainiens bénéficieront d’un permis de travail, d’un permis d’études ainsi que d’un accès à des soins de santé. Au Québec, ils auront notamment accès à la RAMQ, à un permis de conduire ainsi qu’aux services de garde subventionnés.

Il ne leur suffira cependant pas de remplir un formulaire Internet et de monter dans un avion pour entrer au Canada.

Le visa reste obligatoire

L’obligation de se procurer un visa demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Pour obtenir ce visa, les Ukrainiens qui veulent venir ici devront préalablement fournir aux autorités canadiennes des données biométriques afin d’établir leur identité et rencontrer un représentant du gouvernement canadien sur place.

Pour ce faire, les réfugiés devront se rendre dans une ambassade, un consulat ou un centre de visas canadiens. Des bureaux ont été aménagés à cette fin notamment à Vienne, à Varsovie et à Bucarest. Les heures d’ouverture de ces bureaux pourraient être prolongées au besoin.

Les Ukrainiens qui ne sont pas vaccinés contre la COVID-19 pourront aussi trouver refuge au Canada, mais ils devront respecter certaines conditions très strictes, notamment d’être testés plusieurs fois après leur arrivée au Canada.

Des réfugiés ukrainiens attendent des autobus après avoir traversé la frontière de la Pologne le 7 mars 2022. Photo : Getty Images / LOUISA GOULIAMAKI

Selon Justin Trudeau, qui était questionné hier sur les délais de traitement des demandes de voyage d’urgence vers le Canada, il faudra prévoir jusqu’à deux semaines avant de recevoir le visa qui permet de se prévaloir d’un voyage d’urgence au Canada.

Beaucoup de Canadiens, dont plusieurs d’origine ukrainienne, ont fait part ces dernières semaines de leur volonté d’accueillir et de parrainer des familles ukrainiennes qui fuient la guerre et qui ont dû trouver refuge dans les pays limitrophes de l’Ukraine. Ces pays doivent gérer un flux migratoire de plus de 3 millions de personnes, dont 2 millions seulement en Pologne.

Dans la mesure où cette procédure accélérée d'accueil de réfugiés ukrainiens a été annoncée il y a deux semaines, il se sera écoulé au total environ un mois avant que le Canada n'accueille ses premiers réfugiés.