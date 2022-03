Le single Gossip de Lisa LeBlanc, un « hommage à Rogersville »

Le nouveau single de cet album francophone, Gossip, est d’ailleurs un hommage à Rogersville, son village natal.

Il y a 10 ans presque jour pour jour, Lisa LeBlanc présentait son premier album en carrière.

Depuis, les projets se sont succédé. Ç'a été un beau roller coaster , dit-elle.

C’est en composant la chanson «Gossip» qu’est née l’idée de marier le chiac et le disco, donnant ainsi le ton à ce nouvel album. Photo : Annie France Noël

Récemment, elle a co-réalisé l’album de Jacques Surette et celui d’Édith Butler, une expérience unique et à refaire, selon elle.

La réalisation, j’ai adoré faire ça. Pouvoir faire l’album d’Édith Butler, ç'a été incroyable de travailler avec elle.

Néanmoins, elle ne cache pas sa fébrilité et son enthousiasme à l’idée de pouvoir enfin présenter des spectacles et retrouver son public.

« Je suis contente de retrouver la route et la scène, parce que pour moi, c’est la maison. » — Une citation de Lisa LeBlanc

Ça fait depuis fin 2018 qu’on n’a pas fait de show. Donc mettons que je suis pas mal due! Bien excitée de retourner sur la route et de faire plein de show!

Rogersville , source d'inspiration

Le quatrième single du nouvel album est sorti mercredi. Gossip est la chanson phare de Chiac Disco qui donne le ton à cet album.

Pour Lisa LeBlanc, cet extrait est une lettre d’amour à son village natal.

La beauté de vivre dans un petit village, pour moi c’est vraiment un hommage pour Rogersville, c’est vraiment fait avec amour, mon petit village, ça a tellement été inspirant pour moi toute ma vie cette place-là , lance-t-elle.

L’artiste précise que Gossip a été inspiré de l’ambiance communautaire qui règne au Tim Hortons de Rogersville.

Ça me fait rire le Tim’s, parce que c’est tellement le gossip corner. Tout le monde sait ce que tu fais, avant que tu l'aies fait! Ça a inspiré toute l'affaire du chiac, et d’assumer le chiac et d’y aller vraiment à fond, plus que jamais. Moi, j’ai grandi à parler comme ça. C’est des expressions que j’entends, let’s go.

Le résultat de la pandémie

L’album Chiac Disco est le fruit d’une rencontre entre le disco et la langue acadienne parlée par Lisa LeBlanc.

L’idée est venue des soirées de bingo présentées sur Facebook par Lisa LeBlanc et son conjoint interprétant des personnages, un passe-temps au début de la pandémie de COVID-19.

Tout est parti un peu de Belinda, avec le bingo avec Johanne. On a commencé à faire ça nous autres pendant la pandémie pour une joke, pour le fun et tout d’un coup ça pris over notre vie et c'est devenu notre gagne-pain pour 2020 , explique Lisa LeBlanc.

Ces vidéos humoristiques ont poussé l’artiste vers l’écriture de nouvelles chansons. On s’est donné cette contrainte-là: on fait du disco et du funk, voyons ce que ça va faire , dit-elle.

L’album Chiac Disco paraît le vendredi 18 mars sur les plateformes numériques. Il sera également disponible en vinyle et CD CD .

Une série de spectacles est prévue au Québec. L’artiste jouera également aux Prix de la musique de la côte est (ECMA ECMA ) en mai à Fredericton.

Lisa LeBlanc ajoute que d’autres spectacles dans les Maritimes pourraient être annoncés sous peu.

Avec des informations du Téléjournal Acadie