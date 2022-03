L’Université Concordia va donner un cours sur Kanye West

Le professeur du cours, Yassin Alsalman, qui est également un rappeur connu sous le pseudonyme de Narcy, en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux cette semaine.

Je vais enseigner le tout premier cours entièrement dédié à Kanye West au niveau universitaire , a-t-il affirmé sur Instagram.

Intitulé « Kanye vs. Ye: Genius by Design », on y disséquera l’art, le design, la musique, la vie publique et les répercussions sur la culture de Ye en cette ère de l’information , est-il écrit dans la description du cours.

Il s’agira de parler du monde d’aujourd’hui à travers la lentille de l’un des artistes les plus influents de notre génération , a expliqué Yassin Alsalman. Le cours pourra accueillir jusqu’à 200 étudiants et étudiantes.

Ce cours n’est pas seulement à propos de Kanye. Il porte sur la communauté, la créativité, la responsabilité, la célébrité, la santé mentale, les rêves et les cauchemars et, le plus important, l’accomplissement de soi.

Yassin Alsalman a déjà donné des cours sur d’autres figures importantes du mouvement hip-hop, dont le groupe A Tribe Called Quest et la chanteuse et rappeuse Lauryn Hill.

La description du cours reconnaît les aspects problématiques du personnage de Ye. Sa séparation fortement médiatisée avec la femme d’affaires et vedette Kim Kardashian, avec qui il a quatre enfants, continue de faire couler beaucoup d’encre. Ye s’en prend publiquement au nouveau petit ami de son ancienne compagne, entre autres frasques.