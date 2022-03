Les affaires sont bonnes à Ingonish grâce aux gondoles du mont Cape Smokey

On fait aussi de l’information en format collation.

Certains établissements autour d'Ingonish, en Nouvelle-Écosse, connaissent une augmentation de leurs activités cet hiver, en partie grâce aux nouvelles télécabines installées au centre de ski de Cape Smokey.

C'est la première année que la station de ski fonctionne avec des gondoles, ainsi qu'un pavillon rénové et des canons à neige.

Les nouveaux ajouts ont entraîné une augmentation de la circulation sur les pistes et dans les entreprises des environs qui ont choisi de rester ouvertes tout l'hiver.

C'est la première année que la station de ski de Cape Smokey fonctionne avec des gondoles et des canons à neige. Photo : Facebook/Ski Cape Smokey

Habituellement, les communautés environnantes ont très peu d'endroits ouverts à l'année, mais avec des millions de dollars investis dans la colline, certains opérateurs saisonniers ont décidé de garder leurs portes ouvertes.

C’est le cas du site touristique populaire Keltic Lodge Resort and Spa qui offre 40 de ses chambres pour la saison hivernale pour la première fois depuis des décennies. C'était une décision prise pour aider le centre de Ski Cape Smokey et la communauté.

Nous voulons certainement les soutenir. Ils investissent beaucoup dans la communauté et nous voulons les soutenir en offrant une place ou rester pour les gens , explique le directeur général de l'hôtel, Kevin Hurd.

Il ajoute que l'hôtel sera probablement encore ouvert l'hiver prochain.

C’est un tremplin pour la communauté et pour la station de ski et pour nous et je pense que c'est génial.

Des entreprises du Cap-Breton habituellement fermées en hiver ont choisi de rester ouvertes pour accueillir les touristes plus nombreux cet hiver. Photo : Facebook/Ski Cape Smokey

Une autre entreprise à proximité tire aussi profit du succès du centre de ski et du premier système de gondoles en Atlantique. Il s’agit du centre Shoreline Adventure qui a ouvert ses portes à Wreck Cove, en juillet. Le centre propose des locations de chalets et des activités de plein air comme le vélo de montagne.

Le copropriétaire Adam Shore dit que depuis que les télécabines sont en service, les gens se font un devoir de visiter la région.

D'autres établissements encore plus éloignés semblent bénéficier du nouveau servi de télécabine au mont Cape Smokey.

Ça va être trop occupé , dit Bricin Lyons propriétaire de l’auberge Highlands Hostel à Cape North. Vous savez, ça va être beaucoup trop occupé.

Le service de télécabine au mont Cape Smokey offre des remontées en été en automne et en hiver pour les skieurs, les randonneurs et les adeptes de vélo de montagne. Photo : Facebook/Ski Cape Smokey

Il dit que rien qu’à voir le trafic sur les routes et le nombre de personnes qui séjournent dans son auberge, il sait que l’an prochain sera une année encore meilleure pour le tourisme.

Il va y avoir trop de monde en été. Il va y avoir trop de monde en hiver. Il va y avoir trop de monde en automne , pense-t-il.

Les skieurs peuvent profiter du service de gondoles au mont Cape Smokey sept jours sur sept et si la neige le permet jusqu'au 30 avril.