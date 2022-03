L’alimentation d’urgence des cerfs est en cours dans le Nord-Ouest

Le gouvernement de l'Ontario entreprend l'alimentation hivernale d'urgence des cerfs dans les régions de Dryden, Kenora et Sioux Narrows dans le Nord-Ouest de la province.

Le programme est conçu pour réduire la probabilité d'une mortalité élevée associée à des conditions hivernales extrêmes, soit un hiver particulièrement froid et enneigé dans la région, selon un porte-parole du gouvernement.

À partir de cette semaine, le ministère dirigera des largages de nourriture dans la région, à la fois par voie aérienne via hélicoptère et par voie terrestre en motoneige, en fonction de la zone et de l'accessibilité.

L'alimentation aura lieu dans l'unité 7B de gestion de la faune, dans des zones qui ont historiquement été identifiées comme les aires hivernales les plus importantes pour les cerfs.

Les chevreuils ont vécu des conditions hivernales difficiles dans le Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada

Le ministère a déclaré que ces zones d'hivernage des cerfs avaient été initialement identifiées lors de relevés aériens.

Nous avons encore affiné cette orientation grâce à un relevé aérien supplémentaire qui a été achevé ce week-end , a expliqué Michelle Nowak, spécialiste de la sensibilisation au ministère du Développement du Nord, des Mines, des Ressources naturelles et des Forêts.

Les cerfs seront nourris avec un mélange de maïs et d'avoine.

Mme Nowak a déclaré que les efforts antérieurs d'alimentation d'urgence des cerfs ont démontré que ce mélange est facilement accepté par les cerfs, améliore leur condition et évite les problèmes rencontrés lorsque les cerfs sont nourris avec un régime de maïs pur.

Le ministère a déclaré que l'alimentation d'urgence des cerfs devrait durer de quatre à six semaines en fonction des conditions météorologiques et de la capacité des cerfs à accéder à leurs propres sources de nourriture.

Les profondeurs de neige sont extrêmes dans la région de Kenora

Bruce Ranta est un biologiste à la retraite qui a travaillé une grande partie de sa carrière dans la région de Kenora. Il soutient que les profondeurs de neige extrêmes sont dangereuses pour les cerfs, et qu'elles sont profondes depuis janvier.

Selon le biologiste, Bruce Ranta, la famine et l’épuisement sont deux facteurs qui contribuent à la mort de chevreuils lorsque l’hiver est long et difficile. Photo : CBC/Jeff Walters

« Il y a une règle empirique qui dit que si vous avez une profondeur de 50 centimètres pendant 50 jours, les cerfs ont de sérieux problèmes. Donc, soit nous sommes en grave difficulté, soit nous envisageons d'en avoir dans les deux prochains jours, et il n'y a pas de période de fonte à l'horizon. » — Une citation de Bruce Ranta, biologiste à la retraite

Les lectures de profondeur de neige dans certaines régions près de Kenora sont les plus élevées jamais enregistrées.

Avec des informations de Gord Ellis de CBC News