Entrée libre : chiac disco, films sur l’art et quête identitaire

Le choix de Tanya Beaumont : le disco chiac de Lisa Leblanc

Lisa LeBlanc lance son nouvel album «Chiac Disco» le 18 mars 2022. Photo : Annie France Noël

Enfin! Le retour sur album de l’autrice-compositrice-interprète Lisa Leblanc! L’Acadienne le fait en grand avec Chiac Disco, un opus qui mélange le style musical avec son accent du Nouveau-Brunswick. Le titre qui ouvre l’album, Pourquoi faire aujourd’hui, s’élève déjà au rang de ver d’oreille. Un album où les lignes de basses donnent une irrésistible envie de danser.

Chiac Disco de Lisa Leblanc, disponible le 18 mars, sur étiquette Bonsound.

Le choix d'Alicia Rochevrier : le FIFA célèbre ses 40 ans

Une scène du film d'Hugo Latulippe « Je me soulève » Photo : Ciné-Scène

Le Festival international du film sur l’art  (Nouvelle fenêtre) (FIFA) se déroule jusqu’au 27 mars et rassemble 209 films en provenance de 46 pays. Considéré comme le plus grand festival du genre au monde, le Festival international du film sur l'art FIFA est une occasion de découvrir des artistes et réalisateurs visionnaires dans le milieu des arts à travers le monde.

Cette année, trois longs métrages québécois sont en lice dans la compétition internationale : Projet Pigeon, réalisé par Emmanuel Schwartz, le film La somme de nos rêves, coréalisé par Jérémie Battaglia et Johanne Madore, ainsi que le documentaire tourné en grande partie dans la ville de Québec, Je me soulève, par Hugo Latulippe.

À Québec, les films sont diffusés au Musée national des beaux-arts du Québec. Il est aussi possible de visionner les long métrages en ligne.

Le choix de Kathleen Lavoie : la série Tu viens d'où?

Nicolas Ouellet Photo : Radio-Canada

Natif du Sénégal, le Québécois d’adoption Nicolas Ouellet s’est lancé dans une quête identitaire personnelle avec la série Tu viens d’où? Habité depuis toujours par le sentiment de l’imposteur, l’animateur ayant grandi à Sainte-Foy est parti sur la trace de ses origines après avoir eu à s’exprimer publiquement sur les enjeux d’identité, de diversité et de vivre-ensemble, dans la foulée du meurtre de George Floyd. Il a eu envie de répondre d'abord à ses propres questionnements pour se sentir valide quand il prendrait la parole sur ces enjeux . C’est ce qu’il fait, entouré de plusieurs personnalités afrodescendantes, à travers cette série de six épisodes disponible dès maintenant sur ICI Tou.tv.

Le choix de Jean-François Blanchet : Kandle à l'ANTI

Kandle Photo : John Londono

Qui a dit que les lundis devaient être ennuyants? L’ANTI Bar & Spectacles reçoit l’auteure-compositrice-interprète canadienne Kandle pour amorcer la semaine de belle façon. L’artiste, dont la musique rock est teintée de blues, renoue avec la scène après une pause forcée en raison de la pandémie. Grande amie du défunt Karim Ouellet, gageons qu’elle lui rendra hommage au cours de son premier concert à Québec en deux ans.