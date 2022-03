Patrice Michaud et Fanny Britt s’illustrent aux Prix jeunesse des libraires du Québec

L’Association des libraires du Québec (ALQ) a dévoilé jeudi les lauréats et lauréates des Prix des libraires du Québec dans les catégories jeunesse. Le chanteur Patrice Michaud en fait partie avec La soupe aux allumettes, alors que l’écrivaine Fanny Britt se démarque avec la bande dessinée Truffe.

La soupe aux allumettes, écrit par Patrice Michaud et illustré par Guillaume Perreault, constitue la première incursion de l’auteur-compositeur-interprète originaire de Cap-Chat dans la littérature jeunesse. Le livre, qui suit les histoires de Lolo et d’un dragon qui ne peut plus cracher de flammes, a remporté le Prix des libraires dans la catégorie 6 à 11 ans.

Ma Soupe est un hommage au pouvoir de l’imagination des enfants. Mais j’étais loin d’imaginer recevoir un tel prix. Je dois être devenu un adulte. Un immense merci aux libraires du Québec, j’en suis très touché , a écrit Patrice Michaud sur Instagram.

Truffe, qui a remporté les honneurs dans la catégorie bande dessinée, est la troisième collaboration de la dramaturge Fanny Britt avec l’illustratrice Isabelle Arsenault, après les BD romans Jane, le renard et moi (2012) et Louis parmi les spectres (2016).

La BD, qui présente au public Truffe, petit frère de Louis dans Louis parmi les spectres, comprend trois histoires écrites par Fanny Britt : « Truffe rockstar », « Truffe aime Nina » et « Truffe devant l'existence ».

De leur côté, l'autrice Anne Renaud et l’illustratrice Élodie Duhameau ont gagné le prix dans la catégorie des 0 à 5 ans avec Albertine Petit-Brindamour déteste les choux de Bruxelles. L’autrice et scénariste Sarah Lalonde a récolté les honneurs dans la catégorie 12 à 17 ans avec son roman Trash anxieuse, mettant en vedette et sa jeune protagoniste aux prises avec l’écoanxiété.

Quatre œuvres hors Québec récompensées

Les Prix des libraires du Québec ont également récompensé quatre œuvres jeunesse provenant du reste du Canada ou d'ailleurs dans le monde.

Il s’agit de Sous les vagues, de Meritxell Marti et Xavier Salomó (0-5 ans); Le château des papayes, de Sara Pennypacker (6-11 ans); Si je disparais, de Brianna Jonnie, Nahanni Shingoose et Neal Shannacappo (12-17 ans); ainsi que Lightfall : la dernière flamme, de Tim Probert (bande dessinée).

Le Conseil des arts de Montréal a remis une bourse de 3000 $ aux lauréats et lauréates du Québec des catégories 0-5 ans, 6-11 ans et 12-17 ans, alors que l’ALQ a remis une bourse de 3000 $ au duo de lauréates de la catégorie bande dessinée du Québec : Fanny Britt et Isabelle Arsenault.