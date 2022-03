Légère augmentation des infections à la COVID-19 observée dans les eaux usées en Ontario

On fait aussi de l’information en format collation.

Cette tendance est le résultat de l'observation de données de surveillance des eaux usées, a déclaré jeudi un membre du groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19.

Malgré ces données, les mois à venir devraient être plus cléments.

Le printemps débute, les températures seront plus chaudes, donc nos perspectives d'augmentation potentielle semblent relativement bonnes à court terme , a indiqué Karen Born, la directrice scientifique adjointe du groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19.

[Mais] à mesure que l'immunité des vaccins ou d'une infection antérieure diminue, à l'approche de l'automne, nous pourrions à nouveau voir une hausse des cas de la COVID-19 comme celles que nous avons connues au cours des deux dernières années, a-t-elle ajouté.

Selon elle, des vagues saisonnières du coronavirus surviendront, semblables à celles observées avec la grippe. Les experts espèrent que certaines des mesures de santé publique les plus restrictives qui ont été mises en place, comme les fermetures d'écoles, ne seront pas nécessaires.

Le groupe scientifique s’est appuyé sur la surveillance des eaux usées, la positivité des tests et des données de mobilité pour modéliser les possibles tendances de la COVID-19 depuis que la province a réduit l’accès aux tests PCR à la fin de l'année dernière.

Le groupe scientifique devrait publier sa dernière modélisation sur la maladie jeudi à midi.

Selon Karen Born, l'Ontario est actuellement dans une très bonne position avec des taux élevés de vaccination qui réduisent les formes graves de la COVID-19 et les hospitalisations.

Les projections sont attendues alors que la province se prépare à abandonner la plupart des mesures de santé publique encore en place.

Les limites de capacité et les règles de preuve de vaccination ont déjà été supprimées dans la plupart des lieux et les masques ne seront plus obligatoires dans plusieurs endroits à partir du 21 mars.

Les masques resteront obligatoires dans les milieux à haut risque comme les foyers de soins de longue durée, les hôpitaux et les transports en commun jusqu'à la fin du mois d’avril.

La province signale 19 décès supplémentaires

L'Ontario signale jeudi 19 décès supplémentaires liés à la COVID-19.

Le nombre de patients aux soins intensifs est passé sous le seuil de 200 pour la première fois cette année.

Il y a 644 personnes hospitalisées avec le virus, une légère baisse par rapport aux 649 personnes comptabilisées mercredi et aux 742 il y a une semaine.

Environ 47 % des personnes admises à l'hôpital ont été hospitalisées pour la COVID-19, tandis que 53 % l'ont été pour d'autres raisons, mais ont depuis été déclarées positives.

Parmi les hospitalisations signalées, 199 patients sont actuellement aux soins intensifs. La dernière fois que la province a vu son nombre de patients aux soins intensifs en deçà de 200 remonte au 21 décembre 2021.

Environ 75 % de ces patients ont été admis aux soins intensifs spécifiquement pour le virus, tandis que les autres ont été admis pour d'autres raisons, mais ont également été testés positifs à la COVID-19.

Actuellement, 92,7 % des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin, tandis que 90,8 % ont reçu deux doses.