Une jeune femme agressée sexuellement dans une salle de cinéma de Terrebonne

On fait aussi de l’information en format collation.

Selon le Service de police de Terrebonne, la jeune femme de 18 ans aurait été invitée au cinéma par un jeune homme de 17 ans qu’elle avait rencontré sur les réseaux sociaux. Ils s’étaient donné rendez-vous au Cinéma Guzzo de Terrebonne pour voir un film.

À l’arrivée de la femme au cinéma, l’adolescent n’était pas seul. Il était accompagné d’un ami de 16 ans.

Les deux jeunes auraient incité la victime à boire de l’alcool qui aurait pu contenir du GHB [drogue du viol] ou une autre substance. Les analyses policières et scientifiques doivent déterminer la nature exacte du breuvage.

La jeune femme aurait ensuite été agressée sexuellement dans la salle de cinéma pendant la présentation du film où se trouvaient entre 75 et 100 personnes.

Des spectateurs alertés par le bruit sont sortis de la salle et ont alerté un placier, qui a découvert la jeune femme dénudée dans un état semi-comateux. La police a été aussitôt appelée sur les lieux et la projection du film a été arrêtée immédiatement.

La femme a été transportée à l’hôpital, où elle a subi une batterie de tests.

Les deux adolescents ont quant à eux été arrêtés et longuement interrogés par les enquêteurs de la police de Terrebonne. Ils ont été libérés en échange d’une promesse de comparaître devant la justice à une date ultérieure.

Les deux adolescents pourraient devoir faire face à de graves accusations dans cette affaire, notamment d’agression sexuelle.

Du côté de la direction du cinéma, on explique n’avoir jamais dû composer avec une telle situation.

C’est du jamais-vu, s’est exclamé le directeur général des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo. Je suis content de voir que la réaction des placiers et du gérant a été d’appeler immédiatement la police.

C’est sûr que c’est quelque chose qui va nous marquer , a-t-il poursuivi, en ajoutant qu’une surveillance accrue sera faite dans les salles pendant les représentations.

Au Service de police de Terrebonne, l’agent Joël Lamarche rappelle les conseils d’usage pour les rencontres faites via les réseaux sociaux.