Ouverture de la chasse aux phoques du Groenland aux Îles-de-la-Madeleine

On fait aussi de l’information en format collation.

De plus, le marché pour la viande reste marginal, même si de plus en plus de restaurateurs sont au rendez-vous. Un seul acheteur, la boucherie Côte-à-Côte, prendra du phoque cette année.

L’autre entreprise, Total Océan, qui transformera de l’huile de loup-marin, vient tout juste de recevoir son distillateur moléculaire et est toujours en rodage. L’achat de phoque du Groenland sera pour l’an prochain.



Plusieurs membres de l'industrie voient 2022 comme une année charnière pour la valorisation des multiples produits du phoque.

Cette année, pour la première fois en 10 ans, la banquise a permis la formation d’une impressionnante mouvée de phoques tout très près des côtes de l’archipel.

Le MPO, qui effectue présentement le recensement de la population de phoques, estime qu’environ 200 000 blanchons auraient vu le jour au large des îles.

La récolte s’annonçait prometteuse, mais ce sera une autre année difficile. Comme la chasse aux blanchons est interdite depuis 1987, les chasseurs doivent attendre que les petits phoques entament leur mue avant d’aller aux glaces, comme le disent les Madelinots.

Au cours des derniers jours, comme plusieurs l’anticipaient, la mouvée s’est éloignée des îles.

Pêches et Océans Canada suit le troupeau de phoque, également appelé mouvée grâce à des observations aérienne et des émetteurs satellites placés sur la banquise. Photo : Pêches et Océans Canada

Selon le rapport du 16 mars de Pêches et Océans Canada, la mouvée est maintenant à 30 milles nautiques (environ 55 km) à l’est de la Pointe-de-l’Est. De plus, les observateurs rapportent qu’il ne reste qu’une centaine de phoques sur la banquise morcelée qui dérive au sud de l’île Brion.

L’allocation accordée à la flottille des chasseurs de phoque des Îles-de-la-Madeleine correspond à 20 % de l’allocation disponible pour le golfe Saint-Laurent. Depuis des années, ce contingent n’est jamais atteint, malgré l’abondance de la ressource.

L'année dernière, la chasse n'avait d'ailleurs pas pu avoir lieu en raison de l'absence de couvert de glace.