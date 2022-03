Travailleurs étrangers sous-payés à Lévis : l’opposition réclame une enquête

On fait aussi de l’information en format collation.

Dans une enquête journalistique publiée jeudi, le journal Le Devoir a révélé que des travailleurs étrangers temporaires de la Villa mon domaine, à Lévis, auraient été payés entre 50 et 70 $ par semaine pour leur labeur.

La majorité des employeurs posent de bons gestes, mais dans certains cas, pour qu'il n'y ait pas de dérive, il faut que ce soit bien mieux encadré , a réagi la chef du Parti libéral du Québec Dominique Anglade, jeudi matin.

On est surpris, on est choqué. Comment est-ce qu'on peut espérer avoir [...] des travailleurs sans les payer ? Comment est-ce qu'on peut fonctionner dans un mode comme celui-là ? , a aussi questionné Joël Arseneau, porte-parole du Parti québécois en matière de santé. À ce moment-ci, le gouvernement ou le CISSS doit certainement enquêter sur la situation , croit le député des Îles-de-la-Madeleine.

Des formes de travail au Québec qui s'apparente à de l'esclavagisme, ça me surprend toujours un peu , a dénoncé sans détour le porte-parole de Québec solidaire en matière de santé, Vincent Marissal. Je présume qu'il y aura des enquêtes qui se feront .

Impayé

L'organisme d'accueil aux immigrants Le Tremplin confirme qu'elle accompagne depuis janvier 2021 plusieurs de ces travailleurs d'origine africaine dans leurs démarches contre l'établissement.

La première personne qui est venue nous voir, c'est parce qu'elle n'avait pas accès à ses relevés de salaire. On a pris contact avec la résidence et puis on s'est rendu compte qu'elle ne versait pas les primes COVID , confirme Christine Orain, coordonnatrice des services aux personnes immigrantes à l’organisme Le Tremplin. [La résidence] a commencé à le faire qu'une fois qu'on a exigé que les gens aient accès à leur relevé de paye .

Mme Orain affirme que des employés étaient payés en carte de crédit prépayé. C'était leur salaire , ajoute la coordonnatrice, qui affirme que six personnes ont contacté le Tremplin pour des raisons similaires. On s'est dit : oups. Il y a vraiment un problème dans cette résidence-là .

Certains de ces travailleurs, selon elle, étaient déjà au Québec au moment qu'ils ont été embauchés par l'employeur.

Elle assure que les employés qui ont contacté Le Tremplin ont tous quitté la résidence après avoir reçu des permis de travail temporaire.

Collaboration

Le CISSS de Chaudière-Appalaches confirme avoir été mis au courant de la situation l'été dernier et est intervenu depuis.

« Plusieurs suivis ont d'ailleurs été réalisés par le CISSS depuis l’été 2021 et un plan d'amélioration y est déployé. Des rencontres à fréquence régulière sont d'ailleurs tenues depuis ce temps sur ce dit plan d'amélioration, entre le CISSS et les responsables de la ressource. » — Une citation de CISSS de Chaudière-Appalaches

Nous avons une bonne collaboration de la part des exploitants de cette ressource à ce propos , ajoute le CISSS.

Plus de détails à venir