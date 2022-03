Jeux du Canada : la Mauricie se tourne vers l’organisation de championnats nationaux

La région pourrait ainsi manifester à nouveau son intérêt pour l’organisation des Jeux de 2031 ou de 2033.

Ça se fait. C’est un travail de longue haleine. On est loin d’être sorti [de la course]. Je ne dis pas qu’on va les avoir , a-t-il lancé en entrevue à l’émission Toujours le matin.

« Je pense qu’il faut continuer à avoir de l’espoir. » — Une citation de Claude Villemure

D’ici là, la Mauricie espère accueillir d’autres événements d’envergure comme des championnats canadiens. Elle fera d’ailleurs l’inventaire de ceux qui n’ont toujours pas trouvé de ville hôtesse dans les années à venir.

De cette façon, le comité de travail souhaite bâtir une notoriété qui pourra jouer en sa faveur lors d’éventuelles candidatures pour l’obtention des Jeux du Canada.

Vers un partenariat historique?

Les responsables du dossier ont été informés il y a trois semaines que le Nouveau-Brunswick avait été choisi pour organiser les Jeux de 2029.

La Mauricie s’est impliquée parce que le gouvernement de la province avait de la difficulté à s’entendre pour les accepter.

Un moment donné, on a eu l’information que le Nouveau-Brunswick, c’était loin d’être sûr qu’ils accepteraient de les avoir pour une question d’argent et ils ne s’entendaient pas au parlement pour les recevoir , a expliqué Claude Villemure.

« Qui n’essaie rien n’a rien. Il y avait une ouverture, on est entrés dedans et en même temps on levait la main pour dire qu’on existait. » — Une citation de Claude Villemure

Claude Villemure (Archives) Photo : Radio-Canada

Des discussions avaient également été entamées avec le Yukon pour séparer les Jeux du Canada.

Une partie allait au Yukon et une partie en Mauricie. Au Québec, on jasait avec eux et [le ministre] François-Philippe Champagne faisait partie de ces discussions. C’était bien embryonnaire, mais on parlait avec le premier ministre du Yukon , a ajouté M. Villemure. Ce genre de partenariat aurait été une première.

Du positif

Plusieurs éléments positifs auront émergé de cette aventure, a indiqué l’homme d’affaires. Dans un premier temps, la complicité entre Trois-Rivières et Shawinigan s’en trouve aujourd’hui renforcée, selon lui.

Le comité s’est aussi aperçu qu’on demandait les Jeux du Canada et on était une des régions qui appuyaient le moins leurs athlètes olympiques. On s’est dit qu’il fallait faire quelque chose. De là est arrivé le Fonds d’athlètes mauriciens (FAM). Il va y avoir d’autres annonces. Ça aura apporté ça.

Mais si la région souhaite accueillir un tel événement, du travail devra être fait au niveau du tourisme sportif. Mon Dieu qu’on fait pitié […]. On s’est aperçus de ça aussi , a déclaré Claude Villemure.

Ce dernier est certain d’une chose : il ne sera pas impliqué dans une prochaine candidature, affirmant avoir besoin d’une pause.