John Horgan demande l’aide d’Ottawa en vue de la fermeture des fermes de saumons

Le premier ministre de la Colombie-Britannique demande à Ottawa d’accorder de l’aide financière à l’industrie des fermes de saumons et ses travailleurs en vue de la fermeture annoncée de la pisiculture sur la côte Ouest, une directive controversée du gouvernement fédéral.

On fait aussi de l’information en format collation.

Dans une lettre adressée au premier ministre Justin Trudeau, John Horgan dit craindre les conséquences de la fin des activités dans les fermes piscicoles sur les communautés de l’île de Vancouver.

« Je vous presse d’offrir l’assurance au secteur des fermes de saumons qu’une transition appropriée sera mise en œuvre et qu’elle tiendra compte de ses intérêts et de ses craintes. » — Une citation de John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

En décembre dernier, Ottawa a annoncé que les entreprises exploitant des salmonicultures en enclos en filets dans les îles Discovery, au large de l’île de Vancouver, devront cesser leurs activités d'ici le 30 juin 2022. Leur permis ne sera pas renouvelé, a affirmé le gouvernement fédéral.

L'industrie craint qu'une telle mesure s'applique prochainement à l'ensemble des exploitants.

Une telle action éliminerait des centaines d’emplois et compromettrait l’économie de dizaines de communautés , et irait à l’encontre de l'engagement fédéral et provincial envers la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones , plaide John Horgan.

La fermeture annoncée des pisicultures de la côte Ouest vise à protéger les stocks de saumon sauvage dont le déclin est notamment attribué aux maladies qui touchent le saumon d'élevage.

John Horgan réclame l’inclusion des Premières Nations qui dépendent de l’économie de l’aquaculture dans le plan de transition. Photo : Offerte par Mowi

Pour une transition qui tient compte des Premières Nations

Le premier ministre réclame par ailleurs l’inclusion des intérêts des Premières Nations dans le plan de transition.

L’association provinciale autochtone First Nations Wild Salmon Alliance affirme que plus de 100 Premières Nations soutiennent la décision du gouvernement fédéral d'interdire les fermes d’élevage de saumon à filet ouvert.

Une gestion fragmentée , tant au niveau provincial et fédéral, a contribué au déclin du saumon sauvage, souligne le porte-parole Bob Chamberlin. Cela doit être corrigé si nous voulons voir le retour des migrations de saumon sauvage.

Son organisation soutient néanmoins la lettre de John Horgan, puisqu’elle réclame de l’aide pour les travailleurs, les familles et les communautés lors d'une transition vers la disparition des fermes d’élevage à filet ouvert.

Les fermes d’élevage sont associées à un virus qui touche le saumon quinnat, selon des chercheurs de l'UBC. Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

Des milliers d'emplois à risque

L'association des éleveurs de saumons de la Colombie-Britannique estime que plus de 4700 emplois et 1,2 milliard de dollars seraient perdus si les permis d’exploitation ne sont pas renouvelés.

Selon la porte-parole de l’association, Ruth Salmon, les permis de 79 fermes arrivent à échéance au mois de juin. Nous avons besoin d’un échéancier afin de discuter de la transition. Pour ce faire, les permis doivent être renouvelés .

« Nous voulons travailler sur une stratégie de transition avec nos partenaires des Premières Nations, mais cela prend du temps et nous avons besoin du renouvellement de nos permis en juin pour y parvenir . » — Une citation de Ruth Salmon, porte-parole de l'association des éleveurs de saumons de la Colombie-Britannique