1,2 M$ pour contrer la hausse de cas de violence familiale à l’Île-du-Prince-Édouard

Près de 1,2 million de dollars sont investis dans deux organismes qui offrent du soutien aux victimes de violence familiale et conjugale, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Selon le gouvernement de la province, ce financement fédéral servira à contrer l’augmentation de cas signalés de ce type de violence à l'île.

La directrice du Service de protection de l’enfance de l’île, Kelly Peck, déplore l’augmentation de 15 % du nombre de cas de violence familiale signalés à son agence depuis l’an dernier.

« Le plus alarmant, c’est la gravité des cas qu’on a observés. » — Une citation de Kelly Peck, directrice du Service de protection de l’enfance

Les cas les plus récents indiquent que les comportements signalés sont de plus en plus violents, avec des victimes ayant subi des blessures physiques.

Selon Kelly Peck, ce type de cas exige une intervention accrue.

Selon Kelly Peck, directrice des Services de protection de l'enfance de l'Île-du-Prince-Édouard, les cas signalés seraient aussi plus graves qu’avant la pandémie. Photo : CBC / Steve Bruce

Lors de l’annonce, le ministre du Développement social et du Logement de l’Île-du-Prince-Édouard, Brad Trivers, a déploré la situation.

Il est malheureux que nous ayons vu le nombre de cas augmenter, et la gravité est également en hausse avec des cas plus graves , déclare-t-il.

Les programmes bénéficiant des fonds

L’annonce du financement a été faite par le ministère fédéral de la Justice, mercredi.

Pour appuyer les victimes de violence familiale et de violence entre partenaires intimes, Ottawa accorde plus d'un demi-million de dollars (501 950 $) à un programme provincial des Services à l’enfance et à la famille.

Il vise à répondre à des situations de haut risque liées à la violence familiale. Ce programme comprend aussi une formation qui sera offerte aux travailleurs de la protection de l’enfance à compte du mois de de mai.

Le financement permettra de plus à la province de lancer le programme Caring Dads, destiné aux pères. Il vise à mettre fin au cycle de la violence familiale, explique Kelly Peck, du Service de protection de l’enfance.

« Malheureusement, c’est très commun que les gens aient besoin de ce type d’aide. » — Une citation de Ellen Mullally , directrice, Community Legal Information Association

L’organisme Community Legal Information Community Legal Information recevra, quant à lui, plus de 617 155 $ sur cinq ans pour étendre ses services dans le cadre de son programme RISE.

Créé en 2019, le programme offre déjà de l’aide aux gens qui ont vécu du harcèlement sexuel au travail et la violence sexuelle.

Maintenant, on va aussi servir la population qui souffre de la violence entre partenaires intimes, aussi décrite comme étant de la violence familiale par certaines personnes , précise Ellen Mullally, directrice de la Community Legal Information Association, un service de ressources juridiques.

Ellen Mullally. Photo : Radio-Canada

Quatre heures de consultations juridiques et des services en anglais, en français et en arabe sont désormais offerts gratuitement à ces victimes.

Deux guides destinées aux victimes de violence sexuelle seront bientôt publiées.

L’organisme souhaite aussi augmenter le nombre de ressources pour les victimes de violence entre partenaires intimes d’ici la fin de l’année, selon Ellen Mullally.

La coordonnatrice du programme RISE, Sarah Dennis, craint que le nombre de cas de violence familiale soit encore plus important que l'on croyait. Photo : Radio-Canada / Wayne Thibodeau

Des chiffres possiblement plus graves

Lors d’une conférence de presse mercredi, la coordonnatrice du programme RISE, Sarah Dennis, a réitéré que le nombre de demandes pour des services de soutien dans les organismes partenaires de la Community Legal Information Association a augmenté depuis le début de la pandémie.

Elle souligne néanmoins qu’il est possible que ces chiffres soient encore plus catastrophiques.

« Nous savons que la pandémie ajoute une couche supplémentaire de complication, si vous essayez de quitter une relation et cherchez du soutien. » — Une citation de Sarah Dennis , coordonnatrice du programme RISE

Sarah Dennis explique qu’avec les mesures sanitaires, il était difficile pour certaines victimes de chercher de l’aide, alors qu’elles passaient plus de temps à la maison en compagnie de leur agresseur.

L’allégement des mesures sanitaires pourrait faire en sorte que la demande pour des services de soutien augmente, estime Ellen Mullally, directrice de la Community Legal Information Assocation.