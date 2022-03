Les animaux de compagnie, victimes de la rareté de logement à Rimouski

À l’été 2021, Frédérique Matthews prend le volant de sa voiture, seule, et longe le fleuve en direction de l’Est-du-Québec pour la première fois de sa vie. Aux abords de la route, le fleuve scintillant et un coucher de soleil majestueux. Ça a été un coup de foudre total , se remémore-t-elle.

Frédérique Matthews est partie seule en voiture pour la première fois en 2021 pour découvrir l'Est-du-Québec. Photo : Frédérique Matthews

Depuis, la jeune trentenaire originaire de Gracefield, au nord de Gatineau, n’a qu’une idée en tête : bâtir une nouvelle vie à Rimouski.

J’ai vu la vue sur le fleuve et la ville, et ça a fait comme ''wow'' ! C’est ici que je veux faire ma vie. C’est comme si j’arrivais chez nous. C’est comme ça que je me sentais , raconte Mme Matthews.

Or, ses recherches pour dénicher un appartement s’avèrent infructueuses et s’étirent depuis déjà de longs mois. Elle essuie des refus lors de chaque appel. La raison, selon elle ? Elle cohabite avec ses deux chats et son chien.

La crise du logement à Rimouski pourrait forcer certains locataires à se départir de leurs animaux de compagnie. Photo : Frédérique Matthews

Frédérique Matthews constate qu'à Rimouski, la plupart des propriétaires de logements locatifs n'accepte que les chats, et généralement, qu'un seul. Photo : Frédérique Matthews

Image 2 de 2 Frédérique Matthews constate qu'à Rimouski, la plupart des propriétaires de logements locatifs n'accepte que les chats, et généralement, qu'un seul. Photo : Frédérique Matthews

Dès qu’on mentionne qu’on a des animaux, soit on nous répond plus ou c’est non. Juste non. Pas d’explications, rien , témoigne-t-elle. J’en ai vu beaucoup aussi que c’est un chat, pas deux. Et si tu es chanceux, ils acceptent un petit chien, mais sinon, ils n’acceptent pas les animaux.

Au Québec, la loi permet aux propriétaires d’interdire les animaux sur le bail d’un logement locatif.

La Société protectrice des animaux constate une hausse des abandons, tant à Montréal qu'à Québec. Selon l'organisme, les animaux sont victimes de la crise du logement.

La directrice générale du Centre de services animaliers de Rimouski, Jeanne Mercier, s’étonne que la loi ne soit pas à jour, alors qu’un foyer québécois sur deux vit avec un animal. C'est ce que mentionne le dernier rapport de l’Association des médecins vétérinaires du Québec.

Mme Mercier appréhende le 1er juillet, jour de la fin de la plupart des baux au Québec. C’est sûr qu’il y a mille et une solutions pour éviter l’abandon. Mais dans le cas de la pénurie de logements, il n’y a pas mille solutions. C’est vraiment ça, la problématique .

Jeanne Mercier est directrice générale du Centre de services animaliers de Rimouski depuis 2021. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

En Ontario, une loi invalide les clauses qui interdisent la possession d’animaux dans des logements locatifs.

Ailleurs au pays, en 2020, la Ville de Vancouver a adopté une motion pour obliger les propriétaires à accepter les animaux de compagnie. Le gouvernement de la Colombie-Britannique n’a toutefois pas encore modifié sa Loi sur la location résidentielle.

Un animal, comme un membre de la famille

Le Comité logement Bas-Saint-Laurent, qui milite en faveur d’une plus grande tolérance envers les animaux, rappelle que les locataires sont responsables de leur animal.

La loi est assez claire , évoque d’emblée le porte-parole du comité, Alexandre Cadieux. Si un animal cause des dommages à l’appartement, le propriétaire peut ouvrir un dossier au Tribunal administratif du logement comme dans le cas de n’importe quel dommage qui serait causé à son bien et obtenir un dédommagement en conséquence, voire l’expulsion des locataires si la situation ne se règle pas.

Dans un cas où le bail stipule que la présence d’un animal est interdite, le locataire se doit de respecter la clause. Toutefois, si le bail n’interdit pas les animaux, un locataire peut se procurer un animal en tout temps.

Selon Alexandre Cadieux, il est illégal au Québec qu’un propriétaire exige un dépôt de sécurité inscrit au bail . Le propriétaire a cependant le droit de le demander au locataire, sans le relier au bail , explique-t-il.

Les animaux sont peu nombreux en ce moment au Centre de services animaliers de Rimouski, mais sa directrice générale s'inquiète à l'approche du 1er juillet. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

La Charte des droits et libertés de la personne stipule qu'un propriétaire ne peut proscrire la présence d’un animal d’une personne qui vit avec un handicap.

Selon le porte-parole du Comité logement Bas-Saint-Laurent, un flou persiste dans la loi, en ce qui a trait aux gens qui ont un animal pour des raisons thérapeutiques ou en raison d’une maladie auto-immune. On a pas mal de personnes qui se font refuser un appartement à cause de leur animal, même avec un billet du médecin , témoigne M. Cadieux.

Pour contribuer à mettre fin à cette crise, locataires et défenseurs des droits des animaux demandent au gouvernement provincial de considérer les compagnons domestiques comme des membres de la famille.

Quant à Frédérique Matthews, elle sera forcée de retarder son déménagement tant qu'elle ne dénichera pas un appartement qui accepte les animaux. Il est hors de question, pour elle, de les abandonner.