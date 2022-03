Les résidents de Kiev paient le prix de l’offensive russe

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

À Kiev, une personne est morte et trois autres ont été blessées jeudi matin lorsque leur tour d'habitation a été touché par les débris d'un missile abattu par l'armée ukrainienne au-dessus de la capitale, selon un bilan fourni par les services d'urgence.

L'immeuble de 16 étages, situé dans le district de Darnitsa, dans le sud-est la capitale, a été frappé vers 5 h, heure locale. Des photos montrent qu'une partie des étages supérieurs a été complètement détruite et toutes les vitres de l'immeuble ont volé en éclats. Des pompiers fouillent les décombres d'un immeuble touché par les débris d'un missile que l'armée ukrainienne dit avoir abattu jeudi au-dessus de Kiev. Photo : Getty Images / AFP/FADEL SENNA Les pompiers ont éteint l'incendie qui s'est déclaré en une heure, après avoir évacué 30 personnes des étages supérieurs de l'immeuble. Leur présence prouve que tous les résidents de la capitale ne se réfugient pas dans les stations de métro qui servent d'abris antiaériens. Depuis le début de la semaine, plusieurs frappes russes ont eu lieu dans la capitale, faisant au moins six morts. Les fenêtres de l'immeuble touché jeudi par les débris d'un missile russe ont volé en éclats. Photo : Getty Images / AFP/GENYA SAVILOV Selon le New York Times, l'armée ukrainienne affirme avoir abattu 10 missiles ou avions dans le ciel de Kiev au cours de la nuit. Selon le commandant en chef des forces armées d'Ukraine, Valeri Zaloujny, deux chasseurs russes – un Soukhoï Su-25 et un Soukhoï Su-35 – ont été abattus. Les troupes russes qui ont fondu sur la capitale en provenance du nord du pays au début du conflit sont cependant toujours bloquées de part et d'autre du fleuve Dniepr, qui traverse Kiev. Elles se trouvent à plusieurs kilomètres du centre de la ville. Un homme constate les dégâts dans un appartement de l'immeuble à logements qui a été touché par les débris d'un missile russe, jeudi, à Kiev. Photo : Getty Images / AFP/GENYA SAVILOV Selon les services de renseignement américains et britanniques, les troupes russes qui demeurent non loin de la capitale subissent de lourdes pertes infligées par les soldats ukrainiens. Le président russe, Vladimir Poutine, a plutôt affirmé mercredi que l'opération se déroulait avec succès . La dernière semaine a été particulièrement éprouvante pour la population ukrainienne. On en discute avec Andy Maliuk, professeur de français établi à Kiev et fixeur pour différents médias. Kiev n'est pas seule ville à subir l'offensive russe. À Merefa, près de la ville assiégée de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, des tirs d'artillerie russes ont fait jeudi au moins 21 morts et 25 blessés, dont 10 sont dans un état grave, selon le parquet régional. Une école et un centre culturel ont aussi été détruits. À Chernihiv, dans le nord de l'Ukraine, 53 corps ont été amenés à la morgue lors de la seule journée de mercredi, a déclaré le gouverneur de la région, Vyacheslav Chaus, à des médias ukrainiens, sans donner de détails sur la cause des décès. Ces bilans fournis par les autorités ukrainiennes ne peuvent être vérifiés de source indépendante. Des résidents de Kiev se consolent près d'une ambulance stationnée devant l'immeuble qui a été détruit jeudi par les débris d'un missile russe. Photo : Getty Images / AFP/GENYA SAVILOV Un homme transporte un chien devant l'immeuble de Kiev partiellement détruit jeudi par les débris d'un missile russe. Photo : Getty Images / AFP/FADEL SENNA Un policier ukrainien armé jette un coup d'oeil à la ville de Kiev par une fenêtre détruite de l'immeuble touché par les débris d'un missile russe. Photo : Getty Images / AFP/FADEL SENNA