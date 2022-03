Le président Zelensky n’a pas changé de position sur les frontières de l’Ukraine

On fait aussi de l’information en format collation.

La Russie a annexé la péninsule de Crimée en 2014, mais la région est toujours considérée par les Nations unies comme faisant partie de l'Ukraine.

Moscou a également reconnu l'indépendance de Donetsk et du Louhansket, deux républiques autoproclamées de l'est de l'Ukraine qui se sont soulevées contre le pouvoir de Kiev voilà huit ans.

Nous ne renoncerons jamais à nos intérêts nationaux , a ajouté Oleksiy Arestovych.

Ces déclarations ont lieu au lendemain d'une cession de pourparlers entre Russes et Ukrainiens, alors que les bombes continuaient de tomber sur les villes ukrainiennes.

De son côté, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a démenti que les deux camps aient réalisé des progrès significatifs en vue d'une ébauche d'accord de paix.

Mercredi, le Financial Times, citant trois personnes impliquées dans les pourparlers, évoquait un plan de paix provisoire en 15 points comprenant un cessez-le-feu et le retrait de la Russie si Kiev déclare la neutralité et accepte des limites pour ses forces armées.

Pour le Kremlin, qui affirme que la délégation russe déploie une énergie colossale dans les pourparlers, un accord avec l'Ukraine avec des paramètres clairs pourrait très rapidement mettre fin à ce qui se passe .

Paris n’en croit pas un mot. La Russie fait semblant de négocier un cessez-le-feu en Ukraine tout en continuant à faire parler les armes , selon le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

Comme à Alep (Syrie) ou Grozny (Tchétchénie), la logique russe [...] repose sur le triptyque habituel : des bombardements indiscriminés, des soi-disant "corridors" humanitaires conçus pour accuser ensuite l'adversaire de ne pas les respecter et des pourparlers, a dit Le Drian au quotidien Le Parisien.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a parlé au président russe. Lors d'un appel téléphonique, il lui a dit qu'il pourrait l'accueillir avec Volodymyr Zelensky en Turquie pour des entretiens, a annoncé jeudi Ankara.