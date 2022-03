Une Saskatchewanaise veut quitter la province pour vite recevoir une greffe de rein

Attendant un nouveau rein depuis près de cinq ans, une résidente de Regina envisage de déménager en Alberta ou en Colombie-Britannique pour recevoir ses soins plus rapidement.

Eden Janzen a été diagnostiquée d’une maladie rénale chronique en 2016. Elle a commencé une série d’examens en vue d’une greffe rénale fin 2019, mais a dû faire face à des perturbations dues à des troubles de santé physique et à des retards causés par la pandémie.

Pour s'inscrire sur la liste d'attente des greffes, elle doit tout d’abord subir une intervention chirurgicale pour faire enlever ses parathyroïdes, ce qu'elle dit attendre depuis 2020.

En gros, cela consiste à retirer tout le calcium et le phosphore de mon corps, sous mes os , explique la femme de 25 ans.

Il y a cependant un arriéré de 35 000 interventions chirurgicales qui se sont accumulées pendant la pandémie, selon le ministre de la Santé de la Saskatchewan Paul Merriman.

Eden Janzen indique que même si elle peut subir son opération chirurgicale ainsi que tous les tests nécessaires cet été, il lui faudra attendre encore un an et demi à deux ans pour être inscrite sur la liste d’attente pour cette transplantation, puis encore plusieurs années de plus pour enfin recevoir la greffe rénale.

C’est pourquoi la Réginoise envisage désormais de partir de la Saskatchewan.

« Je crois qu’il ne sera pas possible pour moi de recevoir mes traitements ici. » — Une citation de Eden Janzen

Eden Janzen affirme qu’un ami traité par dialyse qui était sur la liste de transplantation en Saskatchewan pendant huit ans a déménagé en Alberta il y a un an. Il a alors reçu une greffe rénale en six mois, dit-elle.

Si tu peux passer d’une attente de huit ans sur une liste d’attente ici à six mois ailleurs, ça change la vie. Cela en vaudrait la peine , estime la jeune femme.

Eden Janzen ajoute qu’elle regarde également du côté de la Colombie-Britannique et discute de ses options avec son médecin.

Une situation qui ne sera pas réglée du jour au lendemain

Le ministre de la Santé Paul Merriman a déclaré mardi que l’Autorité de la Santé de la Saskatchewan a complété 90 % des interventions chirurgicales qui ont été reportées de la mi-novembre au 1er mars.

Il avoue toutefois qu’il y a toujours des dizaines de milliers sur la liste.

Le ministre ajoute qu’une unité de radiologie à l'hôpital Pasqua de Regina, qui a ouvert ses portes en février, permettra de réaliser 1000 chirurgies de plus par an.

Il s'agit là d'un pas dans la bonne direction pour nous permettre de rattraper notre retard en matière de chirurgie , déclare Paul Merriman.

« Et cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faudra quelques années pour y parvenir. » — Une citation de Paul Merriman, ministre de la Santé de la Saskatchewan

La province avait dévoilé en décembre 2021 son plan pour accélérer le nombre d’interventions chirurgicales par année et ainsi réduire les retards. Son but est d’amener les temps d’attente à trois mois d’ici 2030.

Paul Merriman souhaite pouvoir atteindre cet objectif avant même la fin de la décennie.

Nous aimerions pouvoir le faire dans les cinq prochaines années , indique le ministre, ajoutant que cela dépendra d'un certain nombre de facteurs, notamment de ce qui se passera à l'avenir avec la COVID-19 et de la capacité des soins postopératoires.

Paul Merriman a d’ailleurs laissé entendre qu'il y aura un financement pour des chirurgies dans le budget provincial, qui sera dévoilé le 23 mars.

