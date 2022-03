Ève Gascon sera devant le filet des Olympiques de Gatineau samedi

Elle deviendra la première femme à entamer une rencontre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) depuis Charline Labonté en 2000.

Faire la semaine de pratique avec les gars, ça va être le fun et ça va me permettre de m'améliorer. Je vais faire de bonnes pratiques et, si j'ai un départ, c'est certain que je vais être prête et que je vais donner mon maximum , a mentionné la gardienne lors de sa dernière disponibilité médiatique, la fin de semaine dernière.

Ève Gascon a été rappelée pour deux matchs au début de la saison mais n'a pas vu d'action. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Gascon s’était fait confirmer un séjour d’une semaine avec l’équipe pendant sa semaine de relâche au cégep, elle qui s’aligne avec les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent.

La portière de 18 ans est au premier rang des gardiens de but de la Ligue de hockey collégiale du Québec au chapitre des victoires avec 10 gains. Elle présente un taux d'efficacité de 0,899 .

Les Olympiques ont connu des problèmes devant le filet depuis la blessure de leur no 1, Rémi Poirier. Appelé à prendre la relève, Emerik Despatie a accordé 21 buts lors de ses cinq dernières sorties.

Ève Gascon lors de son premier entraînement avec les Olympiques de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Olivier Periard