Fécondation in vitro : une aide financière offerte à T.-N.-L. après des mois d’attente

Le financement est rétroactif au 1er septembre 2021 et couvre jusqu’à trois cycles pour un maximum de 15 000 $, indique le gouvernement provincial.

La Régie de santé de l’Est s’occupe des derniers détails administratifs, l’argent devrait être disponible dans quatre semaines et le programme sera révisé dans un an, explique le ministre de la Santé, John Haggie.

La province ne compte aucune clinique de fécondation in vitro (fécondation in vitro FIV ). Les gens doivent obtenir ces traitements ailleurs, ce qui implique des frais de déplacement en plus des coûts des traitements qui peuvent atteindre 20 000 $.

C’est un pas dans la bonne direction, selon Ledon Wellon, intervenante en la matière, mais elle dit que les 5000 $ ne feront qu’aider les couples qui peuvent déjà payer tous les coûts. Elle ne croit pas que cette aide fera une grande différence pour les couples qui ne peuvent payer les coûts.

L'intervenante Ledon Wellon est la fondatrice de la campagne « Faces of Fertility » (archives). Photo : Radio-Canada / Jeremy Eaton

Selon Ledon Wellon, le meilleur moyen d’améliorer l’accès aux traitements de fertilité est d’ouvrir une clinique dans la province.

La porte-parole du Parti progressiste-conservateur en matière de condition féminine et d’égalité des genres, Helen Conway Ottenheimer, exprime un avis similaire.

Une ancienne promesse

En janvier 2021, durant les élections provinciales, le gouvernement libéral a produit un communiqué dans lequel il promet d'appuyer les gens qui veulent faire des enfants et de contribuer à réduire les obstacles, en travaillant avec les intervenants dans le but d’améliorer l’accès aux traitements de fertilité et de rendre possible la fécondation in vitro dans la province .

Le ministre Haggie affirme que son gouvernement envisage toujours d’établir des services de fécondation in vitro FIV dans la province, mais sans préciser d'échéance pour cela.

Il dit qu’un grand nombre de questions de procédure restent à régler, dont des négociations avec la Société médicale.

Les députés progressistes-conservateurs Paul Dinn et Helen Conway Ottenheimer veulent que le gouvernement libéral ouvre une clinique de fécondation in vitro à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Peter Cowan

À l’Assemblée législative, le porte-parole du Parti progressiste-conservateur en matière de santé, Paul Dinn, a accusé le ministre Haggie et le premier ministre Andrew Furey d’avoir induit le public en erreur au sujet de la création d’une clinique de fécondation in vitro FIV .

John Haggie a écarté ces reproches en disant que son gouvernement avait promis de travailler avec les intervenants pour déterminer les lacunes qui pourraient être raisonnablement corrigées par les cliniciens dans la province.

Une étape coûteuse de plus à l’extérieur de la capitale

Les couples qui souhaitent bénéficier de la nouvelle subvention pour un traitement de fécondation in vitro FIV doivent d’abord obtenir une recommandation auprès de la clinique de fertilité de Saint-Jean, ce qui implique des déplacements coûteux et du temps dans le cas des résidents des régions éloignées de la capitale.

Ledon Wellon ajoute qu’elle aimerait voir une amélioration de l’accès aux services de fertilité dans d’autres régions.

John Haggie affirme que son gouvernement se concentre sur la clinique de Saint-Jean pour le moment. Il ajoute qu’il ne peut faire de prédictions quant à la possibilité d’offrir le service ailleurs.