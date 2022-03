La hausse du nombre de rats clandestins n’inquiète pas l’Alberta

L’Alberta se targue d’être la seule province canadienne libre de rats depuis une campagne massive d’extermination dans les années 1950. Des employés provinciaux sont responsables de maintenir ce statut.

En 2021, 31 rats ont cependant été identifiés dans la province, cinq de plus qu’en 2020 et le double des confirmations de 2019.

Le nombre évolue chaque année , rassure la spécialiste du programme provincial de contrôle des rats, Karen Wickerson. La plupart embarquent clandestinement dans des véhicules de la Colombie-Britannique.

Un statut anti-rat préservé

Selon Mme Wickerson, la hausse provient d’une meilleure sensibilisation du public. Depuis avril 2020, les Albertains peuvent signaler la présence du rongeur par courriel en plus du numéro de téléphone 310-FARM.

Peut-être qu’avec la COVID-19, les gens étaient plus à l’extérieur, promenaient leurs chiens et repéraient plus facilement de petites bêtes , suggère Mme Wickerson.

« Nous nous déclarons libres de rats parce que nous ne les laissons pas s’établir. » — Une citation de Karen Wickerson, spécialiste anti-rat de l'Alberta

Le programme détecte en moyenne cinq infestations par an. Les rates peuvent produire jusqu'à 18 petits après seulement trois semaines de gestation.

De nombreuses erreurs

La spécialiste est rassurée de voir à quel point les Albertains prennent à coeur le programme provincial de contrôle et la réputation de la province de n’y avoir aucune infestation.

Les rats noirs, présents en Colombie-Britannique, et les rats surmulots, plus communs en Saskatchewan, sont des vecteurs de maladies comme le C. difficile et la leptospirose. Ils peuvent également embêter bien des agriculteurs et des propriétaires en mangeant et contaminant les récoltes et la nourriture.

La grande majorité des signalements sont toutefois des erreurs. Près de la moitié des 460 observations rapportées en 2021 étaient des rats musqués.

D'après les informations de Wallis Snowdon