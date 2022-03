Fermeture préventive du Mont-Édouard et du Valinouët

On fait aussi de l’information en format collation.

La station du Mont-Édouard, à L’Anse-Saint-Jean, et celle du Valinouët, à Saint-David-de-Falardeau, ont décidé de fermer leurs pentes pour la journée. Elles souhaitent préserver le plus possible l’état de leurs pistes de ski en prévision de la fin de semaine.

À L’Anse-Saint-Jean, seuls les secteurs de haute route demeurent accessibles aux mordus.

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante pour Saguenay, le Bas-Saguenay et le Lac-Saint-Jean.